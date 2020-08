Les jardiniers amateurs ont désormais le droit d'acheter des semences paysannes

Le combat était engagé depuis de nombreuses années. D'un côté, les collectifs de paysans et d'agriculteurs désireux de vendre leurs propres semences, récupérées à partir de leurs récoltes. De l'autre, le catalogue officiel où, depuis 1932, sont listées toutes les variétés autorisées à la vente. Ces dernières doivent répondre à des critères de stabilité, d'homogénéité et de performance taillés pour l'agriculture conventionnelles.



Ces semences-là sont la propriété de multinationales : Monsanto, Corteva – anciennement Dow DuPont – ou encore Limagrain. Les graines produites par ces grandes entreprises sont le plus souvent de type "hybrides F1", non réutilisables au-delà d’une saison. Ce qui contraint leurs utilisateurs à en racheter chaque année.



