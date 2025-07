Fast tech : dites non aux mini-ventilateurs, cette aberration écologique

Cette année en France, ils ont fleuri dès les premières chaleurs, s’accrochent aux poussettes, se glissent dans les sacs à main ou pendent au cou. Les mini-ventilateurs électriques sont devenus les mascottes estivales du métro et des bureaux sans clim . Souvent vendus moins de 10 euros (voire moins de 2 euros sur Temu …), ces symboles de la “fast tech” séduisent par leur côté pratique, leur recharge USB et leur format passe-partout. Mais à quel prix ?

Aussi vite achetés, aussi vite jetés

Sous leurs airs inoffensifs, ces gadgets ont tout pour plaire… aux décharges. Leur durée de vie dépasse rarement un ou deux étés. Une lame tordue, une batterie qui ne charge plus, un bouton cassé, un plastique qui se déchausse et les voilà bons pour la poubelle. Aucun service après-vente, aucune pièce détachée, et bien souvent, aucune possibilité de recyclage digne de ce nom. Le plastique est mélangé à des circuits imprimés (avec des métaux rares) et des batteries au lithium. Autrement dit, c’est un cauchemar pour les filières de tri.