Jardins, jardin 2026 : le vivant sort du décor et passe à l'action

Le parc de la Villa Windsor, habituellement fermé au public, ouvre exceptionnellement ses portes au cœur du bois de Boulogne (Paris 16e). L’occasion de découvrir un site chargé d’histoire, transformé par des créations paysagères contemporaines. Pour sa 20e édition, Jardins, jardin ne se contente pas de faire rêver les amateurs de plantes, de terrasses et de beaux espaces extérieurs. L’événement veut aussi montrer comment les jardins peuvent devenir des réponses très concrètes aux grands défis urbains : chaleur, raréfaction de l’eau, effondrement de la biodiversité, besoin de nature au quotidien.

Pendant quatre jours, du 28 au 31 mai 2026, le public pourra déambuler parmi une trentaine d’aménagements grandeur nature : jardins, balcons, terrasses, potagers, îlots de fraîcheur, dispositifs favorables aux insectes, aux oiseaux ou aux continuités écologiques. Même sur quelques mètres carrés, le message est clair : il est possible de créer un espace vivant, apaisant, économe en eau et utile au vivant.

Jardins, jardin 2026 : une occasion de se reconnecter avec le vivant. © Laurent Guichardon / Jardins, Jardin

Un campus du vivant à ciel ouvert

Cette année, Jardins, jardin prend des airs de campus nature et biodiversité. Nouveau partenaire de l’événement, la Fédération BioGée, qui fédère des institutions et acteurs des sciences du vivant, apporte un fil conducteur scientifique à la programmation. L’enjeu : rendre les connaissances accessibles, concrètes, applicables. Autrement dit, ne pas seulement parler du vivant, mais apprendre à mieux vivre avec lui.

Le programme des conférences et rencontres en témoigne. Gilles Bœuf, biologiste, professeur à Sorbonne Université et ancien président du Muséum national d’Histoire naturelle, interviendra dès l’ouverture sur l’importance des jardins pour la biodiversité. Marc-André Selosse, professeur au Muséum national d’Histoire naturelle et président de BioGée, abordera le jardin comme un lieu où la biodiversité n’est pas seulement un patrimoine à protéger, mais aussi un outil au service de l’humanité. Philippe Clergeau, professeur émérite en écologie au Muséum, parlera d’aménagements et de biodiversité fonctionnelle, puis d’agricultures urbaines et de biodiversité. Partenaire de l’événement, WE DEMAIN sera également présent, avec notamment une table ronde, “Vivre le vivant en milieu urbain”, modérée par Olivia Recasens, directrice de la rédaction.

Apprendre, observer, expérimenter

Mais Jardins, jardin ne sera pas réservé aux spécialistes. Le programme multiplie les formats pour tous les âges et tous les niveaux : démonstrations du Domino de la Biodiversité, présentation de la nouvelle Fresque des Jardins, ateliers autour des sols, balades naturalistes, observation des papillons de nuit, sortie botanique dans le parc, activités sur les fleurs et la pollinisation, ou encore atelier pour fabriquer un “baume du jardinier”.

Les familles auront aussi leur parcours. Une table ronde sera consacrée au fait de jardiner en famille et d’éveiller les enfants à la nature, avec la Fondation pour la Nature et l’Homme, tandis que des ateliers inviteront à repenser les cours de récréation comme des espaces plus ensauvagés. Le jardin devient alors un lieu d’apprentissage très concret : on y observe, on y touche, on y comprend les sols, les arbres, les insectes, les continuités écologiques.

Des ateliers créatifs sont organisés au cours des quatre jours de l'événement Jardins, Jardin 2026. © Laurent Guichardon / Jardins, Jardin

Quand le jardin raconte la ville de demain

L’événement assumera également une dimension plus sensible. Contes, récits immersifs, exposition photo sur “Le sauvage dans ma ville”, conversation sur la puissance des récits au service des jardins vivants, conférence sur l’art au service de la protection du vivant : le jardin n’est pas seulement un objet technique. Il est aussi un imaginaire. Un espace où l’on réapprend à regarder ce qui pousse, rampe, vole, bourdonne ou disparaît trop souvent dans le décor urbain.

Cette édition fera aussi dialoguer le jardin avec l’immobilier, le paysage, les métiers du végétal et la fabrique de la ville. Une table ronde interrogera l’attractivité des métiers du végétal face aux bouleversements à venir. Une autre abordera les modèles d’entreprise et l’environnement. Le Conseil international biodiversité et immobilier présentera de son côté le nouveau référentiel BiodiverCity Construction, signe que le vivant n’est plus une simple décoration en pied d’immeuble, mais un véritable sujet d’aménagement.

Flâner, créer, respirer

Reste l’essentiel : Jardins, jardin demeure une expérience à vivre. On pourra y venir pour s’inspirer, acheter des plantes, rencontrer des exposants, profiter de la librairie Hortum in Bibliotheca, participer à des ateliers créatifs comme le cyanotype, la broderie ou le dessin, ou simplement passer un moment au vert. Stéphane Marie, animateur-jardinier et parrain de cette édition, résume bien l’esprit de cette parenthèse végétale : “Pendant quelques jours, les plantes donnent du vert aux joues de Paris.”

L'événement prévoit également des expériences ludiques. © Laurent Guichardon / Jardins, Jardin

En solo, en famille ou entre amis, chacun pourra composer son parcours. Venir pour une conférence, rester pour une balade. Arriver pour admirer un jardin, repartir avec une idée pour son balcon. C’est peut-être là que se joue la force de cette édition anniversaire : faire du jardin non plus un luxe ou un décor, mais une manière très concrète d’habiter autrement la ville.

Les familles sont les bienvenues. © Laurent Guichardon / Jardins, Jardin

En pratique ardins, jardin 2026

Du jeudi 28 au dimanche 31 mai 2026

Parc de la Villa Windsor, bois de Boulogne, Paris 16e

Journée professionnelle et presse : mercredi 27 mai

Site officiel : jardinsjardin.com