Ici, les journées sont rythmées par la vie en commun, les projets partagés et les liens intergénérationnels. Un petit monde à part, ancré localement, qui redonne du sens et du goût à la vieillesse. Une nouvelle manière d’habiter et de s’entraider alors que la part de personnes âgées augmente chaque année et devrait doubler à horizon 2060.`