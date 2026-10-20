Un polystyrène qui se fragmente sur commande : une piste pour mieux recycler le plastique

Le polystyrène protège nos appareils électroniques pendant le transport. Il isole certains bâtiments et sert à fabriquer une multitude d'objets du quotidien. Léger, résistant et bon marché, il a pourtant un sérieux défaut : il est difficile à recycler et persiste très longtemps dans l'environnement. Selon le cabinet d'études Mordor Intelligence, le marché mondial devrait atteindre 18,19 millions de tonnes en 2026, puis 22,72 millions d'ici 2031. Une croissance de près de 25 % en cinq ans, alors que ce plastique est encore principalement fabriqué à partir de pétrole. Et qu'une grande partie des déchets finit incinérée ou enfouie, quand elle ne se retrouve pas dans la nature.

Et si la solution consistait à repenser le plastique dès sa fabrication ? C'est la piste explorée par une équipe de chercheurs allemands, coordonnée par le centre Helmholtz-Zentrum Hereon. Dans une étude publiée en octobre 2026 dans la revue Chem Circularity, ils présentent un nouveau matériau à base de polystyrène, conçu pour être plus facilement décomposé après utilisation. L'idée : fabriquer un plastique qui reste solide aussi longtemps qu'on en a besoin, mais dont on peut ensuite faciliter la dégradation.

Un plastique dont on prépare la fin de vie

Pour y parvenir, les scientifiques ont modifié la composition du polystyrène. Ils ont introduit dans sa structure des liaisons chimiques qui peuvent être rompues lors d'un traitement spécifique. Le plastique peut alors être découpé en fragments beaucoup plus petits. Une façon de préparer sa fin de vie sans compromettre sa résistance pendant l'utilisation. Cette approche, appelée design for degradation, consiste à penser la dégradation d'un matériau dès sa conception, plutôt que de chercher uniquement des solutions pour le traiter une fois devenu un déchet.

Les chercheurs ont également travaillé sur l'origine des matières premières. Dans l'une des versions, près de la moitié du plastique provient d'un composé qui peut être produit à partir de sucres végétaux. De quoi réduire sa dépendance au pétrole. Autre avantage : ce matériau résiste mieux à la chaleur que le polystyrène classique. Pour Phannaro Nhem, doctorant au Hereon et premier auteur de l'étude, cette version pourrait notamment trouver des applications dans les emballages destinés aux appareils électroniques ou dans certains objets durables.

Des boîtes de Petri pour tester l'invention

L'équipe a aussi revu la manière de fabriquer ce plastique. Plutôt que de recourir aux méthodes de chauffage habituelles, elle utilise un réacteur à micro-ondes pour assembler les molécules. En laboratoire, l'opération ne prend qu'une vingtaine de minutes, contre plusieurs heures avec les procédés expérimentaux auxquels elle a été comparée. Un gain de temps considérable, même s'il reste à vérifier que cette technique permettrait réellement de réduire la consommation d'énergie à l'échelle industrielle.

© Chem Circularity (2026). DOI: 10.1016/j.checir.2026.100163 Lors de l'étude, des boîtes de Pétri ont été fabriquées avec ce nouveau matériaux, utilisées normalement en laboratoire, puis traités chimiquement pour tester les capacités de recyclage.

Pour aller au-delà des expériences chimiques, les scientifiques ont fabriqué de petites boîtes de Petri de 1,4 centimètre de diamètre, ces récipients utilisés dans les laboratoires pour cultiver des cellules. Ils ont employé une autre version de leur matériau, encore essentiellement issue du pétrole, mais dotée des mêmes points de rupture. Les premiers tests montrent qu'elle peut être moulée avec des équipements classiques. Mieux encore, les expériences menées avec des cellules humaines sur ce matériau ont montré une très bonne compatibilité, comparable à celle du polystyrène commercial.

L'intérêt dépasse le simple objet de laboratoire. Chaque année, les activités de recherche et de santé génèrent d'importantes quantités de déchets plastiques, dont certains sont difficiles à recycler parce qu'ils ont été en contact avec des matières biologiques. Pouvoir décontaminer puis décomposer chimiquement certains de ces objets pourrait ouvrir une nouvelle piste pour leur traitement.

Attention, ce plastique ne disparaît pas dans la nature

Reste une question essentielle : que devient réellement ce nouveau matériau lorsqu'il est jeté ? Pour le vérifier, les chercheurs l'ont soumis pendant 48 heures à un traitement chimique. Résultat : les longues chaînes qui composent le plastique se sont fragmentées, dans des proportions variables selon les versions testées. C'est encourageant, mais cela ne signifie pas que le matériau se décomposera tout seul s'il est abandonné dans la nature.

Car dégradable ne veut pas dire biodégradable. Les scientifiques ont montré qu'ils pouvaient fragmenter leur plastique dans des conditions contrôlées. Ils n'ont pas encore démontré que les morceaux obtenus pouvaient ensuite être dégradés par des micro-organismes, ni qu'ils étaient sans danger pour l'environnement. Leur transformation en nouvelles matières premières reste également à étudier. Autrement dit, le procédé facilite une première étape, mais ne garantit pas encore un recyclage complet.

Encore loin de nos emballages

Avant de retrouver ce nouveau polystyrène dans nos colis ou nos objets du quotidien, plusieurs obstacles restent à franchir. Les chercheurs devront notamment vérifier sa résistance mécanique, déterminer son coût de fabrication et mesurer son impact environnemental sur l'ensemble de son cycle de vie. La version contenant près de 50 % de matière végétale devra aussi être adaptée à certains usages : les premiers tests montrent notamment qu'elle ne convient pas, en l'état, à la culture de cellules.