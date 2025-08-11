Eau sous tension : la France à l'heure des choix radicaux

La France a-t-elle déjà basculé dans une crise durable de l’eau ? Nul besoin d’attendre 2050 pour en percevoir les effets. La sécheresse ne se résume plus à quelques canicules spectaculaires ou à des restrictions estivales temporaires. Désormais, le stress hydrique prend une forme plus insidieuse, diffuse, et s’installe dans la durée. Baisse des rendements agricoles, multiplication des feux de forêt… Plusieurs experts alertent sur un basculement en cours du régime hydrologique français, marqué par des sécheresses pluriannuelles, une recharge déficitaire des nappes phréatiques et une concurrence accrue entre les usages. Le Haut-Commissariat au Plan et à la Stratégie (HCSP) vient de publier une note d’analyse au titre explicite : ”L’eau : de graves tensions sur les écosystèmes et les usages à l’horizon 2050”.

Les prévisions ne sont guère optimistes. “Sauf transformation radicale des usages, les prélèvements en eau et plus encore les consommations – soit la part évapotranspirée du prélèvement – devraient fortement croître entre 2020 et 2050”, alerte le HCSP. Selon le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), 61 % des nappes étaient déjà en baisse début mai 2025. Une vidange amorcée sur une large partie du territoire.