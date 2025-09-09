Industrie pétrolière : siphonner toujours plus loin avec l'IA

Pendant que la planète brûle, les géants de la tech et les pétroliers creusent de concert… vers un avenir toujours plus carboné. Ces derniers ont attribué une nouvelle mission à l’intelligence artificielle : repérer des gisements de pétrole invisibles jusqu’alors, afin de les exploiter jusqu’à la dernière goutte pour le compte de l’industrie fossile. Un travail pour lequel son supercerveau met en branle 1,6 milliard de calculs par seconde, soit l’équivalent de 8 500 ordinateurs travaillant simultanément sur une même tâche.

L’été dernier, TotalÉnergies a inauguré au pied des Pyrénées, à Pau, Pangea IV, la dernière version de son supercalculateur dédié à la prospection pétrolière. Chaque jour, cet énorme data center, conçu par IBM pour le compte du géant français des énergies fossiles, mouline des milliers de téraoctets de données géologiques dans le but de découvrir de nouveaux gisements et d’améliorer le rendement des plateformes pétrolières du groupe aux quatre coins de la planète.

Économiser des centaines de millions de dollars avec l’IA