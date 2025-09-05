Déterminisme, la vie sans libre arbitre, Robert Sapolsky, Éditions Arpa, juin 2025, 680 pages, 29,90 euros.
Le libre arbitre n'existe pas, et c'est tant mieux !
À chaque moment de la journée, nous opérons des choix – quelle veste porter, quelle marque de yaourt acheter, où partir en vacances cette année. Nous avons des opinions politiques, des vies construites, des amitiés et des amours privilégiées. Bref, nous croyons mener nos existences comme bon nous semble. Or il n’en est rien : nous ne sommes pas maîtres de nos décisions, avance, preuves à l’appui, le neuroendocrinologue Robert Sapolsky dans son dernier livre paru en France, Déterminisme, la vie sans libre arbitre. Mais pas de quoi désespérer, nous explique le célèbre scientifique américain à la plume acérée. Conversation avec un rebelle au regard malicieux.
Nous avons coutume de regarder l’histoire humaine comme celle d’une lente libération des lois naturelles, de nos limites physiques et de nos déterminismes sociaux. Nous avons inventé le feu pour nous affranchir du froid, des machines toujours plus rapides pour nous libérer des contraintes de l’espace et du temps ; nous célébrons les scientifiques, philosophes et révolutionnaires qui ont cherché à nous affranchir des idéologies autoritaires, du joug de la religion et de l’ignorance.
Aujourd’hui, nous encourageons nos enfants à “choisir” un livre à la bibliothèque, un paquet de céréales au supermarché ou leur futur métier. Les “biopics” célébrant les héros capables de vaincre la pauvreté, le racisme et toute forme d’exclusion sont très populaires. Le développement personnel, en plein essor, repose sur la certitude que nous pouvons, par la seule force de notre volonté et d’un travail sur nous-mêmes, nous défaire de tous les déterminismes et forger notre propre destin.
