Le libre arbitre n'existe pas, et c'est tant mieux !

À chaque moment de la journée, nous opérons des choix – quelle veste porter, quelle marque de yaourt acheter, où partir en vacances cette année. Nous avons des opinions politiques, des vies construites, des amitiés et des amours privilégiées. Bref, nous croyons mener nos existences comme bon nous semble. Or il n’en est rien : nous ne sommes pas maîtres de nos décisions, avance, preuves à l’appui, le neuroendocrinologue Robert Sapolsky dans son dernier livre paru en France, Déterminisme, la vie sans libre arbitre. Mais pas de quoi désespérer, nous explique le célèbre scientifique américain à la plume acérée. Conversation avec un rebelle au regard malicieux.