We Demain | Un média pour changer d'époque

Toutous pour plaire

Chien à poils roux et yeux bleus assis dehors, langue sortie et tête inclinée Mya The Pomsky, star d'Instagram, est le résultat d'un croisements entre un Husky sibérien et un spitz-nain, aussi surnommé "Loulou de Poméranie" - © https://www.instagram.com/myathepomsky/

Publié le par Mylène Bertaux

Les chiens taillés pour Instagram débarquent dans nos foyers. Croisés à la carte, génétiquement modelés, labradoodles,cockapoosetpomskies séduisent par leur frimousse calibrée. Mais derrière ces peluches vivantes, se cachent de lourdes dérives.

Sur Instagram, YouTube et TikTok, les vidéos de Luna (postées par son humain Jared) cartonnent. Sa communauté de près de cinq millions de followers s’enthousiasme chaque jour devant sa bouille à croquer. Luna n’est pas tout à fait un chien comme les autres. C’est un cockapoo, un croisement entre un cocker et un caniche. Particularité supplémentaire puisque, malgré sa macro- influence, Luna est mini. Il est fort probable que vous ayez croisé des minimodèles comme elle sur les réseaux sociaux : des labradoodles, pomskies et autres yorkipoos.

Connectez-vous pour accéder à la suite de ce contenu

Déjà abonné(e) ? Activez votre compte ou connectez-vous en un clic.

Je continue
Pas encore abonné(e) ? Tous nos contenus et services exclusifs à partir de 6,90€/trimestre, sans engagement (offre découverte : 1er trimestre à 3,90€) J’en profite
Pour aller plus loin