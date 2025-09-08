Toutous pour plaire

Sur Instagram, YouTube et TikTok, les vidéos de Luna (postées par son humain Jared) cartonnent. Sa communauté de près de cinq millions de followers s’enthousiasme chaque jour devant sa bouille à croquer. Luna n’est pas tout à fait un chien comme les autres. C’est un cockapoo, un croisement entre un cocker et un caniche. Particularité supplémentaire puisque, malgré sa macro- influence, Luna est mini. Il est fort probable que vous ayez croisé des minimodèles comme elle sur les réseaux sociaux : des labradoodles, pomskies et autres yorkipoos.