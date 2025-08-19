La guerre en Ukraine, laboratoire des armes du futur
La guerre en Ukraine sert de terrain d’expérimentation grandeur nature pour des start-up privées spécialisées dans l’innovation militaire. Des bootcamps inédits – à l’image de Darkstar – leur offrent la possibilité de tester drones, systèmes d’IA, capteurs ou brouilleurs directement sur le front, en collaboration étroite avec les unités ukrainiennes.
Sur les berges du fleuve Dniepr, un drone sous-marin autonome conçu en Lettonie plonge dans les eaux polluées et troubles pour faire une démonstration de ses capacités. À quelques kilomètres de là, un jeune Ukrainien de 18 ans, Denys Yermolenko, fondateur de la société Xnet, charge son fusil d’une cartouche spéciale de son invention. Le projectile contient un filet en Kevlar pouvant piéger un drone russe et il veut prouver son efficacité devant un public militaire attentif. Ces scènes illustrent comment le conflit en Ukraine s’est mué en laboratoire d’expérimentation à ciel ouvert pour les nouvelles technologies militaires.
Dans l’urgence de la guerre, l’innovation s’accélère et se confronte directement à l’épreuve du feu : “Construire des partenariats mutuellement bénéfiques avec des entreprises technologiques de pays alliés est l'une de nos principales priorités, explique Andriy Hrytseniuk, directeur de la plateforme gouvernementale ukrainienne Brave1. Cette approche permet à l'armée ukrainienne d'accéder à des technologies de pointe, tout en permettant aux fabricants internationaux de développer des produits de pointe répondant aux besoins réels du champ de bataille.”
