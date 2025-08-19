La guerre en Ukraine, laboratoire des armes du futur

Sur les berges du fleuve Dniepr, un drone sous-marin autonome conçu en Lettonie plonge dans les eaux polluées et troubles pour faire une démonstration de ses capacités. À quelques kilomètres de là, un jeune Ukrainien de 18 ans, Denys Yermolenko, fondateur de la société Xnet, charge son fusil d’une cartouche spéciale de son invention. Le projectile contient un filet en Kevlar pouvant piéger un drone russe et il veut prouver son efficacité devant un public militaire attentif. Ces scènes illustrent comment le conflit en Ukraine s’est mué en laboratoire d’expérimentation à ciel ouvert pour les nouvelles technologies militaires.