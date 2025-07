MammAlps : quand l'IA s'invite dans la vie secrète des mammifères alpins

Comprendre les comportements des animaux sauvages est l’un des piliers de la conservation. Mais jusqu’à récemment, observer ces scènes de vie naturelles posait un dilemme de taille : plus on s’approchait, plus on risquait d’interférer. Entre l’observation directe, les colliers GPS ou les capteurs fixés sur les bêtes, les méthodes classiques restaient soit invasives, soit très limitées. Mais que font les chevreuils, les lynx, les renards… quand personne ne regarde ?