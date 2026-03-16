"Il faut passer d'une économie de la mort à une économie régénérative"

Malgré les alertes des scientifiques depuis des décennies, les émissions de gaz à effet de serre augmentent toujours, et les conséquences s’aggravent et s’aggraveront encore, selon eux. Comment analysez-vous cette situation ?

L’humanité n’a juste pas pris la mesure de la gravité du sujet. L’idéologie économique est plus forte que les appels à la lucidité des scientifiques. Le dérèglement climatique n’est qu’un des symptômes de la question de fond : l’anéantissement du vivant. La cause primaire, c’est le système économique linéaire : extraction, production, vente, utilisation, élimination. Le problème, ce sont les modes de vie des pays à hauts revenus, et des “riches” partout ailleurs. L’enjeu est de consommer mieux, et surtout moins.