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À Marinaleda, on cultive le collectif

Marinaleda, en Andalousie : derrière ses airs paisibles, le village incarne depuis plus de quarante ans une expérience unique d’autogestion, où travail, logement et terres agricoles sont pensés comme des biens communs. - © Bruno Fert

Publié le par Audrey Levy

Salaires décents, logements à 15 euros, coopératives agricoles et démocratie directe… le village andalou de Marinaleda construit un modèle socialiste depuis plus de quarante ans. Et ça marche !

La chaleur est écrasante. Des hommes, chapeaux de paille sur la tête, jouent en terrasse à une partie de tute – “un jeu de cartes populaire, ici”, précise l’un d’eux. Tandis que des ouvriers sortis des champs dégustent au bar d’appétissantes tapas. Chaque midi, ils se retrouvent au “syndicat”, leur QG, où une pancarte suspendue au toit indique : “L’utopie vers la paix. Un autre monde est possible.” Ils ont l’air de se la couler douce ? Ils le peuvent. Ici, ils ont tous un travail et perçoivent un salaire mensuel de 1 300 euros, plus que le smic national. Tandis que leurs loyers s’élèvent à 15 euros et leurs impôts figurent parmi les plus bas de la région. Leurs élus, eux, ne touchent pas un centime.

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