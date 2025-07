Océan Austral : une inversion inédite qui pourrait bouleverser notre climat

Seul océan à faire le tour de la Terre, l’océan austral fait la connexion entre l’Atlantique, l’océan Indien et le Pacifique. Mais il connaît lui aussi un bouleversement majeur, comme le révèle une récente étude britannique, publiée dans PNAS fin juin 2025. Invisible depuis la surface, la circulation océanique profonde agit comme un gigantesque tapis roulant qui redistribue chaleur, sel, oxygène et carbone entre les pôles et les tropiques. Ce système planétaire, que les climatologues appellent la circulation méridienne de retournement (Meridional Overturning Circulation, MOC), est scindé entre hémisphère nord (AMOC) et sud (SMOC). Il repose sur la circulation thermohaline : un mécanisme complexe mû par les différences de température (thermo) et de salinité (haline) entre les masses d’eau.