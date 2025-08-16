William McKinley, l'idole impérialiste de Trump

“Je n’entrerai jamais en guerre tant que je ne suis pas certain que Dieu et l’humain que je suis l’approuvent. J’ai fait la guerre, j’ai vu les amoncellements de corps et je ne veux pas en voir d’autres.” La guerre évoquée ce jour de mars 1898 par le président républicain William McKinley, c’est celle de Sécession, conflit fratricide ayant opposé, entre 1861 et 1865, les armées de l’Union – les nordistes abolitionnistes – à celles de la Confédération – les sudistes esclavagistes. 700 000 à 800 000 tués. Engagé à 18 ans sous l’uniforme bleu de l’Union, McKinley en est sorti avec le grade de major signé par Abraham Lincoln. Et surtout avec une aversion pour cette machine à hécatombes. Or voilà qu’en ce début 1898, “ça sent la guerre” et le président des États-Unis n’aime pas ça.