EnergieSprong : un bond vers la rénovation énergétique grâce à la construction hors site

L’idée d’EnergieSprong, c’est de transformer une rénovation énergétique en une solution industrialisée, performante et désirable. Initiée aux Pays‑Bas en 2010, cette approche vise à créer des bâtiments rénovés “net‑zéro énergie” — autrement dit, des logements qui produisent autant d’énergie qu’ils en consomment, sans dépendre des énergies fossiles. Comment ? Avec la technique du rétrofit. Le principe est de préfabriquer hors site de façades ultra‑isolantes, des toitures, des modules techniques (pompes à chaleur, ventilation…), des panneaux solaires – le tout assemblé rapidement sur site en 7 à 10 jours.

Cette industrialisation permet de réduire les coûts, le temps de chantier, et surtout, de proposer une garantie de performance énergétique sur plusieurs décennies. Aux Pays‑Bas, 11 000 logements ont déjà été rénovés selon ce modèle, via le programme Stroomversnelling. L’objectif initial de réduction de 60 % des coûts énergétiques est monté jusqu’à 100 % (bâtiments à énergie positive), grâce au modèle économique où les économies d’énergie remboursent progressivement l’investissement.

Un concept qui essaime en France depuis 2016

L’initiative a débarqué en France en mars 2016, pilotée par le cabinet GreenFlex, qui accompagne les entreprises dans leur transition énergétique et écologique. Le projet pionnier a été mené à Hem (dans les Hauts‑de‑France) : dix maisons individuelles en brique des années 1950 ont été rénovées avec des façades isolantes, des toits surélevés, des panneaux solaires, une ventilation double flux – le tout industriellement fabriqué. Résultat : une baisse de 75 % de la consommation énergétique, factures divisées par deux (environ 600 € par an par logement).

Projet pilote oblige, le coût initial était élevé, autour de 121 000 € par maison (uniquement les coûts de construction, hors redesign), soit un coût de 1 525 €/m². Mais, avec des coûts standardisés, il a été estimé que le budget pouvait être ramené autour de 70 000 € pour une maison individuelle et 55 000 € par appartement. Depuis, de nombreux projets ont émergé. Dernièrement, au Mans (Sarthe, Pays de la Loire), un immeuble HLM de 251 logements a bénéficié d’une réhabilitation thermique et d’une rénovation globale selon le concept d’EnergieSprong. Les travaux, qui ont duré un peu plus de deux ans, ont nécessité un budget de 21 millions d’euros. Cet immeuble est aujourd’hui le premier bâtiment de moyenne hauteur en Europe à produire autant d’énergie qu’il n’en consomme. Réduction de la consommation énergétique et installation d’ombrières photovoltaïques ont permis ce tour de force.

Des avancées européennes structurantes

EnergieSprong s’est diffusé dans plusieurs pays européens : France, Royaume‑Uni, Allemagne, Italie… avec plus de 10 000 logements rénovés, et 50 000 autres en préparation. La reconnaissance a été soulignée par l’attribution du Gold World Habitat Award en janvier 2024, saluant une approche innovante, financièrement soutenable et tournée vers les résidents, en particulier ceux en situation de précarité énergétique.

Afin d’impliquer davantage les PME, le projet Cosme Reno (2023 – 2026) a vu le jour avec le soutien du programme LIFE de l’Union européenne. Il vise à développer des solutions collectives de rénovation énergétique en développant des outils collaboratifs, des plateformes de “prefab‑labs” et des mécanismes innovants de financement et de garanties pour surmonter les barrières du marché. Des partenaires situés en France, aux Pays‑Bas, en Italie, en Lituanie, en Belgique ou encore en Allemagne sont mobilisés pour industrialiser ainsi la rénovation et la rendre plus accessible.

La fabrication hors site : une stratégie gagnante

Le concept d’EnergieSprong repose sur l’idée de fabriquer les composants en atelier puis de les apporter sur site et de les poser rapidement avec un minimum de nuisances. C’est ce que l’on appelle la fabrication hors site. Façades, modules et panneaux sont créés en usine, puis leur assemblage est réalisé sur le chantier. C’est une vraie clé de voûte pour réduire les coûts, l’empreinte carbone et les délais. Selon une étude, cette méthode permet de diminuer les délais de construction jusqu’à un tiers, tout en réduisant les déchets, les émissions et en améliorant la qualité globale des ouvrages.

Cette fabrication hors site s’accompagne souvent du recours à des matériaux biosourcés, notamment pour l’isolation. Ainsi, dans l’Essonne, l’école Joliot-Curie de Palaiseau a bénéficié d’une rénovation énergétique selon le principe d’EnergieSprong et le recours à des panneaux de paille compressée pour réduire de 60 % la consommation d’énergie. En quelques semaines, et pour un budget de 8 millions d’euros, l’école et le centre de loisir ont bénéficié d’une rénovation globale. La paille offre d’excellentes performances thermiques et, cerise sur le gâteau, stocke du carbone : son bilan environnemental peut devenir négatif si l’on tient compte du CO₂ absorbé durant la croissance de la plante. Nouvelle ventilation, chauffage, création d’un espace de jeux végétalisés… les travaux ont permis de repenser en profondeur l’ensemble de l’ouvrage.

Un confort accru pour les habitants

Derrière les chiffres et les innovations techniques, il y a surtout une réalité vécue par les habitants. Les rénovations EnergieSprong transforment des logements énergivores en espaces confortables, lumineux et mieux ventilés. Les variations de température sont lissées, l’humidité disparaît, et les factures deviennent plus prévisibles. Autant d’éléments qui améliorent la qualité de vie au quotidien, tout en réduisant le stress lié aux dépenses énergétiques.

Ce modèle séduit aussi parce qu’il ne se limite pas à une performance thermique. Les chantiers rapides, peu intrusifs et garantis sur plusieurs décennies rassurent les occupants comme les bailleurs. Pour les ménages modestes, l’assurance de factures réduites et stables est un levier fort contre la précarité énergétique. À plus grande échelle, ces rénovations renforcent l’attractivité des quartiers, modernisent le patrimoine et participent à la transition juste, en veillant à ce que les bénéfices profitent à tous.

Des défis à relever pour massifier en France

Reste que la France fait face à plusieurs obstacles pour développer la rénovation énergétique, celle d’EnergieSprong comme d’autres, à grande échelle. Le premier est évidemment le coût. Même si les budgets tendent à baisser grâce à la préfabrication et aux effets d’échelle, les rénovations restent lourdes à financer pour les bailleurs sociaux comme pour les collectivités. Avec de moins en moins d’aides de l’État, le modèle économique, basé sur le remboursement via les économies d’énergie, demande encore des ajustements et une implication forte des pouvoirs publics pour sécuriser les investissements.

Autre défi : la mobilisation des filières locales. EnergieSprong suppose une coordination entre architectes, industriels, PME du bâtiment et financeurs. Or, la filière française est encore très morcelée. La création de “prefab-labs”, ateliers de préfabrication collaboratifs, peut contribuer à structurer le secteur, mais nécessite un engagement à long terme. Enfin, la formation des artisans et techniciens est un enjeu majeur pour garantir la qualité et la fiabilité des rénovations. Pourtant, ce serait un pas intéressant vers la réindustrialisation de la France…

Au-delà de ces aspects techniques et économiques, se joue aussi la question de la massification. Comment passer de quelques milliers de logements rénovés à plusieurs centaines de milliers par an, pour atteindre les objectifs climatiques de la France ? La réponse réside sans doute dans la mutualisation : penser non plus bâtiment par bâtiment, mais à l’échelle de quartiers entiers, afin de réduire les coûts, optimiser la logistique et maximiser les bénéfices énergétiques et sociaux.

Vers une nouvelle ère de la rénovation

EnergieSprong montre qu’il est possible de transformer la rénovation énergétique en une démarche désirable, rapide et accessible. En conjuguant industrialisation, matériaux sobres, confort pour les habitants et garanties de performance, ce modèle dessine une voie crédible vers la massification des rénovations zéro énergie.