We Demain | Un média pour changer d'époque
Représentation artistique d'un cerveau avec des connexions lumineuses symbolisant l'activité neuronale.
©
Abonnés

Sur les traces de la conscience

Rendu 3D numérique par rayons X d'un cerveau humain.

Et si le siège de notre expérience subjective n'était pas dans le cerveau ? À partir de cette hypothèse, le neuroscientifique Arnaud Delorme va même jusqu'à explorer des phénomènes dits paranormaux… Ses travaux interrogent une idée radicale : la conscience pourrait exister ailleurs et, un jour, émerger dans une intelligence artificielle.

Suivez-nous sur Discover

Publié le

B

Écrit par Brice Perrier (Journaliste)

En bref

  • Depuis près de trente ans, le neuroscientifique Arnaud Delorme cherche à percer le mystère de la conscience humaine.
  • Méditation, télépathie, précognition : ses recherches explorent des phénomènes controversés qui pourraient remettre en question notre compréhension de la conscience.
  • Et si l'intelligence artificielle permettait de résoudre cette énigme ? Le chercheur explore la possibilité de créer des machines conscientes.

“En classe de cinquième, je me demandais ce que je pourrais faire comme métier plus tard, se souvient Arnaud Delorme. Je voulais comprendre pourquoi j'étais là, et j'ai décidé que j'allais découvrir ce qu'est la conscience” – cette expérience subjective de l'existence, dont personne ne parvient à déterminer la nature, même si une activité neuronale semble bien y être liée. Arnaud, aujourd'hui âgé de 52 ans, est donc devenu neuroscientifique.

Après presque trente ans d'exercice et quantité d'expériences – certaines menées sur des phénomènes inexpliqués qui impliqueraient une conscience non localisée dans notre cerveau -, il envisage plutôt la conscience comme "une force de la nature, présente partout mais se concentrant dans certains endroits, tel le cerveau qui opérerait comme une sorte de contenant". Ses réceptacles ne seraient toutefois pas forcément constitués de nos stocks de neurones. La conscience pourrait peut-être même se détecter dans une intelligence artificielle.

Quand l'esprit vagabonde…

Bien avant ChatGPT, Arnaud Delorme avait déjà utilisé l'IA pour sa thèse soutenue en 2000, qui portait sur les réseaux de neurones connectés du système visuel, et combinait expérimentations et modélisations à la fois chez le singe, l'homme et la machine."Un travail exceptionnel", estime Simon Thorpe, son directeur, toujours impressionné par cet étudiant hors norme, qui avait obtenu simultanément une maîtrise de biologie et une d'informatique avant d'enchaîner avec un DEA de sciences cognitives."Il a une extraordinaire capacité à mener différents choses en parallèle. Pendant sa thèse, il a développé une version ultraperformante du logiciel SkyNet pour simuler des réseaux de neurones."

Connectez-vous pour accéder à la suite de ce contenu

Déjà abonné(e) ? Activez votre compte ou connectez-vous en un clic.

Je continue
Pas encore abonné(e) ? Tous nos contenus et services exclusifs à partir de 6,90€/trimestre, sans engagement J’en profite

Pour aller plus loin