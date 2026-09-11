À retenir

Le prêt personnel permet de financer un projet défini avec un montant fixe et des mensualités constantes.

Il peut financer des projets plus durables : isolation, panneaux solaires, véhicule hybride ou électrique.

Le montant emprunté, la durée et la mensualité sont fixés dès le départ. Pas de surprise en cours de route.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Le prêt personnel : un financement structuré pour des projets bien définis

Avec un prêt personnel, vous empruntez une somme fixe et vous la remboursez par mensualités constantes sur une durée définie à l'avance. Pas de lien avec un achat précis : les fonds sont libres d'utilisation.

C'est ce qui le distingue du crédit renouvelable, où le montant disponible fluctue au fil des utilisations et des remboursements. Pour un projet dont le coût est connu (des travaux d'isolation, l'installation de panneaux solaires), cette structure fixe est souvent plus adaptée.

Les projets liés à une consommation plus responsable sont nombreux. Voici notamment quelques exemples courants :

Isolation des combles, des murs ou remplacement des fenêtres

Installation de panneaux solaires ou d'une pompe à chaleur

Achat d'un véhicule hybride ou électrique

Remplacement d'un équipement électroménager énergivore

Aménagement d'un espace de mobilité douce (vélo cargo, trottinette électrique…)

Ces projets ont en commun d'être définis à l'avance, avec un coût estimable. C'est exactement le type de situation pour lequel le prêt personnel est conçu. Pour en savoir plus sur le prêt personnel, il est possible de consulter les caractéristiques de cette solution de financement avant d'étudier votre projet.

Faut-il attendre d'avoir l'épargne nécessaire, ou agir maintenant ?

C'est une question légitime. L'épargne reste la solution sans coût financier direct. Mais dans certains cas, patienter plusieurs années peut avoir un impact concret.

Un logement mal isolé, c'est de l'argent qui part en fumée chaque hiver. Attendre deux ou trois ans d'avoir assez de côté pour financer les travaux, c'est aussi deux ou trois hivers à payer des factures de chauffage élevées. Dans certains cas, agir maintenant coûte moins cher sur la durée qu'attendre. Ce n'est pas une règle universelle (l'épargne reste préférable quand c'est possible) mais ça mérite d'être calculé avant de décider.

Il ne s'agit pas de dire que le crédit est préférable à l'épargne : ce n'est pas le cas. Mais dans certaines situations, il peut éviter de différer indéfiniment un projet qui a du sens sur le long terme.

Épargne ou prêt personnel : deux logiques complémentaires

Financer sur épargne Financer par prêt personnel Pas de coût d'intérêts Intérêts à rembourser sur la durée Délai de constitution de l'épargne Projet réalisable plus rapidement Aucun engagement mensuel supplémentaire Mensualités fixes sur toute la durée Capital entamé Épargne préservée

Certains choisissent de financer une partie du projet sur épargne et de compléter avec un prêt pour le reste. L'essentiel reste d'évaluer sa capacité de remboursement avant de s'engager.

Ce que couvre concrètement un prêt personnel pour un projet plus durable

Le prêt personnel peut financer tout type de projet, sans justificatif d'achat requis. Pour les projets plus écoresponsables, cela signifie qu'il peut couvrir aussi bien les matériaux que la main-d'œuvre, les équipements ou les frais d'installation.

Chez Sofinco, le prêt personnel est accessible pour des montants allant de 3 001 € à 75 000 €, sur des durées de 12 à 120 mois. La mensualité est fixe dès le départ : elle ne varie pas en cours de remboursement.

Simuler avant de s'engager

Avant de signer quoi que ce soit, une simulation s'impose. En entrant le montant souhaité et la durée envisagée, on voit tout de suite à quoi ressemble la mensualité. C'est le moyen le plus direct de vérifier si le remboursement rentre dans ses charges sans forcer.

La simulation est généralement sans engagement. Elle donne une première indication sur le coût total du crédit, intérêts inclus.

Un projet bien chiffré, c'est la moitié du chemin

Avant même de lancer une simulation, il faut un chiffre de départ fiable. Pour des travaux, ça passe par des devis, au moins deux ou trois pour avoir une idée réaliste du marché. Pour l'achat d'un véhicule moins polluant, par la comparaison des prix entre modèles et entre vendeurs.

Plus l'estimation initiale est précise, moins on risque de se retrouver à court en cours de route. Et moins on emprunte, moins le crédit coûte cher : raison de plus pour affiner le besoin réel avant de fixer le montant du prêt.

Quelques points de vigilance avant de se lancer

Financer un projet plus durable par crédit est une décision qui mérite réflexion. Premier chiffre à regarder dans une offre :

Le TAEG, Taux Annuel Effectif Global : c'est lui qui reflète le coût réel du crédit, frais inclus. Un taux nominal affiché en gros ne suffit pas pour comparer. C'est le TAEG qui permet de mettre deux offres côte à côte sur une base honnête.

La durée de remboursement : une durée plus longue réduit la mensualité, mais augmente le coût total du crédit.

Les aides disponibles : certains travaux peuvent ouvrir droit à des aides publiques (MaPrimeRénov', CEE...) qui réduisent le reste à financer¹.