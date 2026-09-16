La voiture électrique à 15 000 euros peut-elle devenir la nouvelle voiture populaire ?

Et si la voiture électrique à 15 000 euros (hors aides) n’avait rien d’une chimère ? On ne parle pas d’une mini-voiture sans permis, ni d’un modèle importé de Chine à prix cassé, mais d’une véritable automobile quatre places, fabriquée en Europe et capable d’emprunter l’autoroute. C’est le scénario exploré par la Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH) et l’Institut Mobilités en Transition (IMT-IDDRI), avec l’appui du cabinet C-Ways. Leur étude, publiée ce 16 septembre, cherche à savoir ce qu’il faudrait réellement sacrifier pour atteindre 15 000 euros hors aides — et surtout si des Européens seraient prêts à acheter une telle voiture.

La question n’a rien d’anecdotique. En France, le prix moyen d’une voiture neuve atteint désormais 34 600 euros, après une hausse de 29 % depuis 2019. Dans le même temps, la part des véhicules neufs achetés par les 60 % de Français les moins aisés est tombée de 43 % à 32 %. "La première politique sociale, c’est aussi de faire baisser le prix de la voiture elle-même", insiste Thomas Uthayakumar, qui dirige les programmes et le plaidoyer à la FNH.

Une vraie voiture, mais débarrassée du superflu