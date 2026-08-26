Le Made in France version ultraluxe

“Chez Hermès, nous aimons franchir les obstacles. Cela tient peut-être à notre origine équestre… Nous sommes fiers d'avoir résisté à la délocalisation : toute la maroquinerie est faite en France. Et fiers aussi d'avoir résisté à la mécanisation. Nous continuons à croire en l'artisanat”, se félicitait Axel Dumas, gérant de la maison française, lors de l'inauguration de la nouvelle manufacture de Loupes (33). Cette stratégie constitue le cœur et la force de la maison (16 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025). La maroquinerie-sellerie – dont l'activité a progressé de +13 % à la fin 2025 – est produite entièrement en France. Jusqu'aux années 1990, la production de la maison de luxe était essentiellement francilienne. Elle s'est depuis déployée sur l'ensemble de l'Hexagone, selon un système de pôles territoriaux.