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Artisan travaillant le cuir pour créer un sac, utilisant des outils de maroquinerie.
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Le Made in France version ultraluxe

Le geste juste : l'artisan s'emploie à trouver le bon emplacement pour chaque pièce de cuir.

À Loupes, Hermès poursuit son maillage territorial avec l'ouverture, en Nouvelle Aquitaine, de sa sixième maroquinerie écoconçue. Savoir-faire artisanal, formation de ses employés, exigence environnementale, ancrage territorial… la maison cultive un modèle à contre-courant de l'industrialisation.

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Écrit par Céline Cabourg

En bref

  • Hermès produit toute sa maroquinerie en France et poursuit son développement avec une nouvelle manufacture à Loupes, près de Bordeaux.
  • Le site de 5 700 m² mise sur une conception bas carbone : solaire, géothermie, récupération des eaux pluviales et aménagements favorisant la biodiversité.
  • La manufacture emploie 140 artisans, bientôt 260, dont 90 % sont issus d’une reconversion et formés pendant dix-huit mois à l’École des savoir-faire d’Hermès.
  • Avec ses pôles territoriaux et trois nouvelles ouvertures prévues d’ici 2030, Hermès veut conjuguer production artisanale, transmission des savoir-faire et revitalisation des petites communes.

“Chez Hermès, nous aimons franchir les obstacles. Cela tient peut-être à notre origine équestre… Nous sommes fiers d'avoir résisté à la délocalisation : toute la maroquinerie est faite en France. Et fiers aussi d'avoir résisté à la mécanisation. Nous continuons à croire en l'artisanat”, se félicitait Axel Dumas, gérant de la maison française, lors de l'inauguration de la nouvelle manufacture de Loupes (33). Cette stratégie constitue le cœur et la force de la maison (16 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025). La maroquinerie-sellerie – dont l'activité a progressé de +13 % à la fin 2025 – est produite entièrement en France. Jusqu'aux années 1990, la production de la maison de luxe était essentiellement francilienne. Elle s'est depuis déployée sur l'ensemble de l'Hexagone, selon un système de pôles territoriaux.

Dernier en date, celui implanté à Loupes, en lisière de forêt, à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux. Le grand chêne qui ombrage la terrasse a inspiré la forme ondulée de l'exosquelette en bois du bâtiment de 5 700 m², dessiné par l'architecte basque Patrick Arotcharen. Ouvert sur la nature environnante, il répond aux plus hautes exigences environnementales. Ainsi, les 4,3 hectares ont été pensés avec un écologue : tout est conçu pour laisser la nature s'y développer et favoriser la biodiversité. La construction elle-même est certifiée pour sa faible empreinte carbone : 2 000 mètres ca

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