Qu'est-ce que la low-tech ? Définition, principes, exemples et enjeux

Et si la prochaine grande bascule technologique consistait, pour une part, à utiliser moins de technologie ? L’idée a longtemps paru iconoclaste. Elle est aujourd’hui prise au sérieux par l’ADEME, par des laboratoires d’ingénieurs et par un nombre croissant d’entreprises.

Le contexte donne sa force à cette question. En 2026, le Jour du dépassement de la Terre – la date à partir de laquelle l’humanité a consommé ce que la planète peut régénérer en un an – est tombé le 30 juillet pour le monde, et dès le 24 avril pour la France, selon le Global Footprint Network. Si tous les habitants de la planète vivaient comme les Français, il faudrait près de trois Terres. L’extraction et la transformation des ressources, elles, sont responsables de plus de 55 % des émissions de gaz à effet de serre (Global Resources Outlook 2024, ONU).

Face à ce constat, la low-tech ne propose ni la décroissance subie, ni le retour à la bougie. Elle propose un tri : distinguer les technologies vraiment utiles de celles qui n’alimentent qu’une fuite en avant. C’est le point de vue que défend WE DEMAIN dans ce guide : la low-tech est l’un des leviers les plus concrets, et les plus désirables, de la transition. Reste à comprendre précisément ce qu’elle recouvre.

Définition de la low-tech

Une définition simple

La low-tech ("basse technologie") désigne l’ensemble des technologies, services, savoir-faire et modes de vie qui répondent à trois critères : être utiles socialement, accessibles au plus grand nombre, et durables en matière de ressources et d’énergie. Le terme, formé par opposition à "high-tech", ne désigne pas une catégorie d’objets mais une démarche d’innovation orientée vers la sobriété.

L’ADEME la définit comme une démarche visant à "maximiser l’utilité sociale tout en maîtrisant l’impact environnemental, afin de ne pas excéder les limites écologiques de la planète". L’association Low-tech Lab, acteur français de référence depuis 2013, la résume par une formule devenue emblématique : "vivre mieux avec moins". L’enjeu n’est pas la performance technologique pour elle-même, mais la pertinence : répondre à un besoin essentiel sans surconsommer de ressources, en restant compréhensible et réparable par ses utilisateurs.

La low-tech en une phrase Un ensemble de technologies, services, savoir-faire et modes de vie qui répondent à trois critères cumulatifs : être utiles socialement, accessibles au plus grand nombre, et durables en matière de ressources et d’énergie.

Low-tech vs high-tech : quelle différence ?

Là où la high-tech maximise la performance et la sophistication, la low-tech recherche la simplicité utile. Un four solaire, un vélo cargo, des toilettes sèches ou un système de conservation alimentaire passif sont des low-tech. Ils répondent à un besoin élémentaire (cuire, transporter, assainir, conserver) avec un minimum de complexité, de ressources et d’énergie. À l’inverse, un smartphone, une voiture connectée ou un assistant vocal sont des high-tech : leur performance est élevée, mais leur empreinte écologique et leur faible réparabilité posent question.

Critère Low-tech High-tech Objectif Répondre à un besoin essentiel Maximiser performance et innovation Complexité Simple, compréhensible Souvent opaque Réparabilité Locale, ouverte Faible, propriétaire Ressources Minimales Élevées (matériaux rares, énergie) Coût Accessible Souvent élevé Durée de vie Longue Souvent courte (obsolescence) Exemples Four solaire, vélo cargo, garde-manger passif Smartphone, voiture connectée, IA générative

Important : la low-tech ne s’oppose pas systématiquement à la high-tech. Philippe Bihouix parle de "techno-discernement", c’est-à-dire que certaines technologies de pointe restent indispensables, notamment en médecine, dans la recherche ou les infrastructures critiques. Le débat n’est pas binaire : il porte sur la pertinence d’une innovation au regard de ses coûts écologiques et sociaux.

Pourquoi parle-t-on de "démarche" plutôt que de technologie ?

Philippe Bihouix lui-même préfère parler de "démarche low-tech" plutôt que de "technologie low-tech". La nuance est essentielle : il ne s’agit pas seulement d’objets, mais d’une manière de penser l’innovation. Une démarche low-tech peut concerner l’organisation d’une entreprise, la conception d’un service, l’aménagement d’un quartier ou la réparation d’un objet existant.

Cette précision est cruciale : la low-tech n’est pas un catalogue de produits alternatifs, c’est un cadre de réflexion qui s’applique à tous les choix techniques d’une société.

Les 3 principes fondamentaux de la low-tech

Selon le Low-tech Lab, trois critères cumulatifs définissent une démarche low-tech : utilité, accessibilité, durabilité. Ils ont vocation à être appliqués ensemble. Une technologie qui ne coche que deux critères sur trois n’est pas pleinement low-tech.

1. Utilité – répondre aux besoins essentiels

Le premier principe interroge la pertinence même de l’innovation. Une low-tech répond à un besoin fondamental : se nourrir, se loger, se déplacer, se soigner, communiquer, apprendre. La question préalable n’est pas "comment faire mieux ?" mais "ce besoin existe-t-il vraiment, et la solution actuelle ne suffit-elle pas ?".

Ce principe conduit à remettre en cause des innovations dont l’utilité réelle est marginale par rapport à leur coût écologique : objets connectés non essentiels, fonctionnalités logicielles superflues, services à forte empreinte énergétique. Le Low-tech Lab oppose ainsi "besoin essentiel" et "désir induit" par le marketing.

2. Accessibilité – réparable et appropriable

Le deuxième principe pose une exigence sociale. Une low-tech doit pouvoir être fabriquée ou réparée localement, ses principes de fonctionnement compris par ses utilisateurs, et son coût adapté à une large part de la population. C’est ce qui la distingue d’une technologie alternative haut de gamme : la low-tech n’est pas réservée à une élite éclairée.

Cette exigence rejoint la notion de "convivialité" développée par le philosophe Ivan Illich en 1973 : une technologie est conviviale quand elle élargit le champ d’autonomie de ses utilisateurs au lieu de les rendre dépendants d’experts ou de systèmes complexes. Ainsi, un vélo est convivial, une voiture connectée beaucoup moins.

3. Durabilité – sobre en ressources et en énergie

Le troisième principe est environnemental. Une low-tech minimise sa consommation de matières premières, son empreinte énergétique sur l’ensemble du cycle de vie (extraction, fabrication, usage et fin de vie) et sa production de déchets. Elle privilégie les matériaux locaux, abondants, peu transformés, et conçoit l’objet pour durer des décennies plutôt que quelques années.

Ce principe s’oppose frontalement à l’obsolescence programmée et à la logique de renouvellement accéléré qui caractérise l’électronique grand public.

Les 7 principes de Philippe Bihouix Dans L’âge des low-tech (Seuil, 2014), Philippe Bihouix détaille sept principes opérationnels qui structurent la démarche : Remettre en cause les besoins. Concevoir et produire réellement durable. Orienter le savoir vers l’économie de ressources. Rechercher des équilibres économiques sobres. Relocaliser sans perdre les bons effets d’échelle. Démachiniser les services. Savoir rester modeste.

Pourquoi adopter la low-tech ? Les enjeux

Au-delà de la définition, la low-tech répond à des enjeux concrets qui dépassent la seule écologie.

Un enjeu environnemental

L’extraction et la transformation des ressources sont responsables de plus de 55 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (Global Resources Outlook 2024, ONU). Cette extraction a triplé depuis 1970 et pourrait encore augmenter de 60 % d’ici 2060. En parallèle, le monde a produit un record de 62 millions de tonnes de déchets électroniques en 2022, un volume attendu à 82 millions de tonnes en 2030 (Global E-waste Monitor 2024, ONU). Le numérique représente à lui seul 4,4 % de l’empreinte carbone de la France en 2022, et ce chiffre pourrait tripler d’ici 2050 (ADEME-Arcep). En jouant la sobriété, la réparabilité et la longévité, la low-tech s’attaque directement à ces postes.

Un enjeu économique

En misant sur la simplicité et la fabrication locale, la low-tech réduit les coûts de production et d’acquisition. Elle favorise des emplois locaux non délocalisables et renforce l’autonomie financière des individus et des territoires, en diminuant la dépendance aux marchés mondiaux et aux technologies coûteuses.

Un enjeu social

Elle renforce l’autonomie individuelle et collective : fabriquer, réparer et entretenir soi-même. Elle favorise le partage des savoirs et la résilience des territoires face aux chocs économiques ou énergétiques.

Un enjeu de sens

Adopter la low-tech, c’est aussi une manière de questionner ses besoins, de revaloriser le "faire" et le savoir-faire, et de reconquérir une forme d’autonomie face à des objets devenus opaques. C’est cette dimension – écologique, mais aussi culturelle et politique – qui fait de la low-tech bien plus qu’une simple catégorie technique.

D’où vient le concept ? Histoire et penseurs

Le concept de low-tech n’est pas né en 2014, mais c’est à cette date qu’il a pris son essor en France. Avant cela, des décennies de réflexion sur les "technologies appropriées" et la "convivialité" ont préparé le terrain.

Les racines : Schumacher, Illich et la convivialité (années 1970)

En 1973, l’économiste Ernst Friedrich Schumacher publie Small is Beautiful, ouvrage fondateur qui défend l’idée d’une "technologie intermédiaire" adaptée aux ressources et aux besoins réels des sociétés. La même année, le philosophe Ivan Illich publie La convivialité, qui défend des outils élargissant le "rayon d’action personnel" plutôt que de réduire l’autonomie humaine. Tous deux partagent une critique commune : la fuite en avant technologique produit autant de problèmes qu’elle prétend en résoudre.

L’essor français : Philippe Bihouix et L’âge des low-tech (2014)

Le concept au sens contemporain prend son essor en France en 2014, avec L’âge des low-tech. Vers une civilisation techniquement soutenable (Seuil). Son auteur, Philippe Bihouix, ingénieur centralien spécialiste de la finitude des ressources minérales, dirige aujourd’hui le groupe AREP, filiale d’architecture de la SNCF. L’ouvrage analyse la "triple impasse" de la société industrielle – épuisement des ressources, pollutions, artificialisation des terres – et prône, plutôt qu’un retour en arrière, le développement de "basses technologies frugales" et une "transition désirable".

En 2019, dans un hors-série du magazine Socialter intitulé L’avenir sera low-tech, il lance une formule devenue icône : "Plutôt que de s’enfoncer toujours plus loin dans l’impasse des high-tech, si nous faisions le choix d’être la première low-tech nation ?"

La structuration : Low-tech Lab, Low-tech Magazine, Atecopol

Le Low-tech Magazine, fondé en 2007 par le journaliste néerlandais Kris De Decker, est l’une des premières plateformes à recenser des solutions low-tech ; son site, alimenté par un serveur solaire, est devenu une référence internationale. En France, le Low-tech Lab voit le jour en 2013-2014 à Concarneau, à l’initiative de l’association Gold of Bengal ; il documente librement les low-tech, organise des expéditions et accompagne des projets pilotes. L’explorateur et ingénieur Corentin de Chatelperron a largement contribué à diffuser la démarche, notamment à travers ses expéditions.

D’autres collectifs ont émergé : l’Atelier d’Écologie Politique (Atecopol) à Toulouse, qui réunit des chercheurs ; l’Institut Momentum, think tank fondé par Yves Cochet ; ou encore l’expert en résilience Arthur Keller, qui contribue à la diffusion de ces idées dans le débat public.

Que dit la recherche ? Cadrage scientifique et institutionnel

Longtemps cantonnée au champ associatif et militant, la low-tech est de plus en plus prise au sérieux, depuis 2020, par les institutions publiques et la recherche académique.

Le rapport ADEME de mars 2022

En mars 2022, l’Agence de la transition écologique (ADEME) publie un rapport de référence sur les démarches low-tech. Elle y reconnaît la pertinence du concept face aux limites planétaires et identifie deux niveaux d’intégration : une approche maximaliste, qui revoit "le cœur d’activité et le système de production" à l’aune des trois piliers, et une approche graduelle, par les achats responsables. Ce rapport marque l’entrée du concept dans les politiques publiques françaises de transition.

Les travaux de l’Institut Paris Region (La vie low-tech en 2040, 2021)

En mars 2021, l’Institut Paris Region et l’Adeupa publient La vie low-tech en 2040, étude prospective associant Philippe Bihouix, Quentin Mateus (Low-tech Lab), Marc Barra et plusieurs chercheurs. Elle imagine, secteur par secteur, un mode de vie low-tech à l’échelle d’une métropole – l’une des premières tentatives systématiques en ce sens.

La low-tech comme objet de recherche

En décembre 2021, l’Atecopol publie Les low-tech comme objet de recherche scientifique (Julian Carrey, Sébastien Lachaize, Guillaume Carbou), plaidant pour une discipline dédiée à la croisée des sciences de l’ingénieur, de l’écologie politique et des sciences sociales. Plusieurs laboratoires (INSA Toulouse, Centrale Nantes, École des Ponts) développent désormais des programmes sur le sujet, et La Fabrique Écologique a posé dès 2019 les bases d’une politique publique en la matière.

10 exemples concrets de low-tech

Le concept devient parlant quand on le rapporte à des objets et des usages réels. Voici dix exemples emblématiques répartis dans cinq grands secteurs.

Dans l’habitat

1. Le four solaire. Concentre les rayons du soleil pour cuire des aliments sans électricité ni combustible. Du simple cuiseur en carton aux dispositifs paraboliques, il revient dans les démarches de sobriété énergétique en Europe.

2. Les toilettes sèches. Remplacent la chasse d’eau par un système de séparation et de compostage. Économisent jusqu’à 30 % de la consommation d’eau d’un foyer et produisent un compost utilisable au jardin. Documentées en libre accès sur la plateforme Low-tech Lab.

Dans l’alimentation

3. Le garde-manger passif. Conservation fondée sur la ventilation naturelle, l’inertie thermique et l’évaporation. Permet de conserver fruits, légumes et certains laitages sans réfrigérateur ou en complément d’un appareil réduit.

4. La lacto-fermentation. Conservation par fermentation lactique, sans cuisson ni stérilisation. Conserve des légumes plusieurs mois sans énergie, tout en préservant leurs nutriments. Pratique millénaire remise au goût du jour.

Dans la mobilité

5. Le vélo cargo. Vélo équipé d’un compartiment de transport (marchandises ou enfants). Remplace efficacement une voiture sur les courts trajets urbains. Même à assistance électrique, sa consommation reste marginale face à un véhicule motorisé.

6. L’autopartage entre particuliers. Réduit le nombre de véhicules nécessaires sans modifier la technologie automobile. Une low-tech d’usage plus que d’objet : on peut faire low-tech en changeant simplement la manière d’utiliser l’existant.

Dans le numérique

7. Le serveur solaire du Low-tech Magazine. Le site solar.lowtechmagazine.com fonctionne uniquement à l’énergie solaire et adapte sa disponibilité à la météo. Cas d’école d’un numérique conçu autour de ses contraintes énergétiques.

8. Les réseaux mesh. Infrastructures locales d’accès à internet ou de partage de données, sans dépendance aux grandes infrastructures télécoms. Utilisés dans les zones blanches ou en recherche d’autonomie technique.

En entreprise

9. FabBRICK. Startup française qui transforme les déchets textiles en briques isolantes pour la construction. Exemple d’économie circulaire low-tech adoptée par des architectes et promoteurs.

10. Bilum. Pionnière de l’upcycling, l’entreprise transforme des matières vouées au rebut (bâches publicitaires, ceintures de sécurité) en sacs et accessoires. Preuve qu’un modèle low-tech peut être viable et industrialisable.

Low-tech et entreprises : comment se lancer ?

Longtemps affaire d’artisans ou d’associations, la low-tech intéresse désormais les entreprises. Le rapport ADEME de mars 2022 distingue deux niveaux d’engagement.

L’approche par les achats responsables

L’entrée la plus accessible : intégrer des critères low-tech à la politique d’achats – équipements réparables et durables, fournisseurs locaux, durées d’amortissement allongées, recours au reconditionné. Sans remettre en cause le cœur d’activité, elle réduit l’empreinte opérationnelle. C’est l’entrée pertinente pour les grandes entreprises et les ETI souhaitant une démarche progressive.

L’approche par le cœur d’activité

Plus exigeante, elle reconcoit le produit ou le service selon les trois principes. Elle suppose de revoir les cahiers des charges, de questionner certains usages clients et de transformer les modes de production. Elle convient surtout aux entreprises en création ou en repositionnement – la voie suivie par les startups pionnières du secteur (FabBRICK, Bilum, et d’autres). Le mouvement reste minoritaire dans l’économie française, mais bénéficie d’une attention croissante des investisseurs à impact.

Limites, critiques et débats

La démarche low-tech suscite plusieurs objections. Certaines relèvent du malentendu, d’autres pointent de vraies tensions internes au mouvement.

Low-tech ou retour en arrière ?

La critique la plus fréquente accuse la low-tech de prôner un retour à la bougie. Elle ne résiste pas à l’examen : la low-tech n’est pas un anti-progrès, c’est une autre définition du progrès, mesurée à l’utilité sociale réelle et à l’impact écologique plutôt qu’à la sophistication.

Low-tech ≠ no-tech La low-tech n’est pas un refus de la technologie. Elle propose un usage discerné des outils, distinguant les innovations utiles à un projet de société soutenable de celles qui ne servent qu’une fuite en avant. C’est le "techno-discernement" de Philippe Bihouix : juger une technologie sur sa pertinence plutôt que sur sa sophistication.

Peut-on tout "low-techiser" ?

Non. La médecine de pointe, certaines fonctions de la recherche, les infrastructures critiques de transport ou d’énergie reposent sur des technologies complexes qu’il serait dangereux de simplifier à outrance. L’ambition de la démarche n’est pas de tout transformer, mais de réinterroger systématiquement la pertinence des choix techniques, secteur par secteur.

Le débat low-tech vs high-tech utile

Le "techno-discernement" fait débat au sein même du mouvement. Pour les plus radicaux, aucune high-tech n’est durable à long terme, vu la finitude des métaux rares. Pour les plus pragmatiques, une cohabitation est possible à condition de hiérarchiser les usages. Ce débat traverse le mouvement et nourrit sa vitalité intellectuelle.

Comment passer à la pratique ?

Les ressources du Low-tech Lab

Le site lowtechlab.org propose une plateforme collaborative en accès libre : des dizaines de fiches techniques, des tutoriels vidéo, une cartographie des initiatives et une base documentaire. Chaque fiche est testée et documentée selon un protocole permettant sa reproduction. C’est la première porte d’entrée pour expérimenter concrètement.

Les formations et événements

Plusieurs structures proposent des formations : Low-tech Lab, écoles d’ingénieurs (Centrale Nantes, INSA Toulouse), associations locales, organismes de formation continue. Des événements comme le festival des Low-tech ou les Rencontres de la sobriété rassemblent praticiens, chercheurs et grand public.

S’engager localement

L’essentiel des initiatives se déploie à l’échelle locale : tiers-lieux, fab labs, repair cafés, associations citoyennes, projets municipaux. Le maillage est dense et n’exige aucune compétence technique préalable : la démarche low-tech est avant tout collective et apprenante. La cartographie du Low-tech Lab permet d’identifier les initiatives proches de chez soi.

FAQ – Questions fréquentes sur la low-tech

Qu’est-ce que la low-tech en une phrase ?

La low-tech est une démarche d’innovation qui privilégie des technologies utiles, accessibles et durables, par opposition aux objets high-tech complexes, énergivores et difficilement réparables.

Quelle est la différence entre low-tech et high-tech ?

La high-tech maximise la performance technologique au prix d’une forte consommation de ressources, d’une faible réparabilité et d’une obsolescence rapide. La low-tech recherche la simplicité utile : répondre à un besoin essentiel avec un minimum de ressources, en restant compréhensible et appropriable.

Low-tech et décroissance, est-ce la même chose ?

Non. La décroissance est un projet économique global appelant à réduire la production matérielle dans les pays riches. La low-tech est une démarche d’innovation technologique. Les deux sont compatibles et souvent associées, mais distinctes : on peut adopter des low-tech sans souscrire à un projet décroissant, et inversement.

La low-tech, est-ce un retour en arrière - ?

Non. La low-tech n’est ni passéiste ni technophobe. Elle propose une autre définition du progrès, fondée sur la pertinence d’une innovation et son impact écologique plutôt que sur sa sophistication. Philippe Bihouix parle de "techno-discernement".

Qui a inventé le concept de low-tech ?

Le concept trouve ses racines dans les années 1970 avec E. F. Schumacher (Small is Beautiful, 1973) et Ivan Illich (La convivialité, 1973). En France, il a été popularisé par l’ingénieur Philippe Bihouix avec L’âge des low-tech (Seuil, 2014).

Quels sont les 3 principes de la low-tech ?

Selon le Low-tech Lab, trois critères cumulatifs : l’utilité (répondre à un besoin essentiel), l’accessibilité (être fabricable et réparable localement, à coût raisonnable) et la durabilité (sobre en ressources et en énergie sur tout le cycle de vie).

La low-tech peut-elle s’appliquer en entreprise ?

Oui. Selon le rapport ADEME de mars 2022, deux approches : une politique d’achats responsables intégrant des critères low-tech, ou une refonte du cœur d’activité selon les trois principes. Des startups françaises comme FabBRICK et Bilum montrent qu’un modèle low-tech peut être viable et industrialisable.

Quels sont des exemples concrets de low-tech ?

Le four solaire, les toilettes sèches, le garde-manger passif, la lacto-fermentation, le vélo cargo, les serveurs solaires comme celui du Low-tech Magazine, ou les réseaux mesh locaux. Le Low-tech Lab documente plus d’une centaine de solutions en libre accès.

Où trouver des tutoriels low-tech ?

La plateforme lowtechlab.org propose une base documentaire collaborative en libre accès : fiches techniques, tutoriels vidéo et retours d’expérience. Le Low-tech Magazine de Kris De Decker publie aussi des articles documentés depuis 2007.

La low-tech est-elle compatible avec le numérique ?

Oui, sous la forme d’une "sobriété numérique" : appareils durables et réparables, sites web sobres, hébergement bas-carbone, fonctionnalités essentielles. L’exemple emblématique est le serveur solaire du Low-tech Magazine, qui ajuste sa disponibilité à la météo.

Glossaire de la low-tech

Low-tech. Démarche d’innovation privilégiant des technologies utiles, accessibles et durables, opposée à la complexité des produits high-tech. Le terme désigne autant des objets que des modes d’organisation.

High-tech. Technologies de pointe caractérisées par une forte sophistication, une intensité énergétique et matérielle élevée, et une faible réparabilité (smartphones, voitures connectées, IA générative).

No-tech. Posture de refus complet de toute technologie, distincte de la low-tech, qui propose un usage discerné plutôt qu’un rejet.

Sobriété. Démarche volontaire de réduction des consommations matérielles et énergétiques, distincte de l’efficacité (faire mieux avec autant) et de la décroissance (réduire l’activité économique globale).

Sobriété numérique. Application des principes de sobriété au numérique : matériel durable, services frugaux, usage raisonné. En France, le numérique représentait 4,4 % de l’empreinte carbone nationale en 2022 (ADEME) ; à l’échelle mondiale, le secteur pèse 3 à 4 % des émissions de gaz à effet de serre.

Décroissance. Projet économique et politique appelant à réduire la production matérielle dans les pays riches pour respecter les limites planétaires. Compatible avec la low-tech, mais distincte conceptuellement.

Résilience. Capacité d’un système (territoire, organisation, infrastructure) à absorber un choc et à continuer à fonctionner. La low-tech est souvent présentée comme un levier de résilience.

Techno-discernement. Notion de Philippe Bihouix désignant la capacité à juger une technologie sur sa pertinence (utilité réelle, impact écologique) plutôt que sur sa sophistication.

Techno-solutionnisme. Croyance selon laquelle tout problème, y compris écologique, peut être résolu par une innovation technologique. La low-tech s’y oppose.

Convivialité. Concept forgé par Ivan Illich en 1973 désignant les outils qui élargissent l’autonomie de leurs utilisateurs au lieu de les rendre dépendants. Inspiration majeure du mouvement.

Obsolescence programmée. Stratégie industrielle visant à réduire la durée de vie d’un produit pour accélérer son renouvellement. Combattue par la démarche low-tech.

Pic des ressources. Moment où la production mondiale d’une ressource (pétrole, métaux…) atteint son maximum avant de décliner. Constat fondateur de l’analyse de Bihouix sur la finitude des ressources minérales.