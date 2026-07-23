Les jours d’après : “Nous ne pouvons plus faire comme si nous avions une planète de rechange”

On évoque souvent cette photographie prise par l'équipage d'Apollo 8 : l'une des premières images montrant la Terre dans sa globalité, minuscule, isolée dans l'immensité du noir spatial. Pour la première fois, l'humanité pouvait contempler sa maison commune comme un tout. Une planète sans frontières visibles, sans territoires privilégiés, sans planète de secours. “Nous sommes partis explorer la Lune mais c’est la Terre que nous avons découverte.” Cette image aurait dû suffire à nous convaincre que nous vivions sur un bien rare : un monde habitable, fini et profondément fragile.

Pourtant, il nous a fallu un demi-siècle supplémentaire pour mesurer que cette fragilité n'était pas seulement cosmique. Elle est désormais climatique.

La canicule de juin 2026, pas un fait divers météorologique de plus

La canicule de juin 2026 restera comme un marqueur. Non parce qu'elle aurait été la première, mais parce qu'elle rend désormais impossible toute forme de déni. Elle confirme que nous ne faisons plus face à des événements exceptionnels : nous sommes entrés dans une nouvelle normalité. Une normalité où les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes, plus longues, plus intenses ; où les nuits n'apportent plus de répit ; où les infrastructures, les écosystèmes et les organismes humains atteignent leurs limites.

Nous refusons que cet épisode soit traité comme un fait divers météorologique de plus, commenté quelques jours avant de disparaître de l'actualité. Chaque canicule est un avertissement. À force de les banaliser, nous risquons de banaliser l'inacceptable.

Une question politique

La véritable question est désormais politique autant que climatique : après juin 2026, qu'est-ce que nous n'avons plus le droit de continuer comme avant ?

Nous n'avons plus le droit d'aménager nos villes comme si les étés d'hier étaient encore notre référence. Nous n'avons plus le droit d'artificialiser les sols qui absorbent la chaleur et retiennent l'eau. Nous n'avons plus le droit de différer l'adaptation de nos bâtiments, de nos écoles, de nos hôpitaux, de nos transports et de nos réseaux. Nous n'avons plus le droit de considérer l'eau comme une ressource dont l'abondance serait acquise.

Nous n'avons plus le droit, non plus, d'opposer adaptation et réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'une ne remplacera jamais l'autre. Nous devons simultanément limiter le réchauffement futur et protéger les populations face aux conséquences déjà présentes.

Mais, plus profondément encore, nous n'avons plus le droit de gouverner le climat du XXIᵉ siècle avec les réflexes du XXᵉ. Nos institutions, nos règles budgétaires, nos investissements, nos priorités territoriales doivent désormais intégrer cette réalité comme un fait structurant, au même titre que la sécurité, la santé ou l'éducation.

Une responsabilité collective

Le véritable basculement n'est pas météorologique. Il est culturel et politique. Accepter que le climat a changé, ce n'est pas céder au catastrophisme. C'est reconnaître que notre responsabilité collective consiste désormais à organiser un pays capable de vivre dans ce nouveau contexte, tout en faisant tout ce qui reste possible pour éviter qu'il ne s'aggrave.

Les générations précédentes nous ont légué cette photographie de la Terre vue de l'espace. Notre génération, elle, reçoit une autre image : celle d'un continent qui suffoque sous la chaleur.

La première nous rappelait notre unité. La seconde nous rappelle notre responsabilité. Nous savons désormais. Et lorsque l'on sait, continuer comme avant n'est plus une option.