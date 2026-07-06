Les jours d’après : “Nous ne pouvons plus croire que l’argent nous sauvera”

Par Gaël Giraud, Directeur de recherches CNRS, LIED (Laboratoire Interdisciplinaire des Énergies de Demain), ancien économiste en chef et directeur exécutif de l’Agence Française de Développement, fondateur et ancien directeur de l’Environmental Justice Program à l’université de Georgetown.

Références

[1] G. Giraud et C. Petrini, Post-Carbone, Éd. de l’Atelier, 2025.

[2] NOAA Global Monitoring Laboratory, Trends in Atmospheric Carbon Dioxide, Mauna Loa Observatory, données mensuelles 2024-2025. https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/

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[4] Scénario SSP3-7.0 du GIEC. IPCC (2021), Summary for Policymakers, in Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Working Group I, Table SPM.1, scénario SSP3-7.0. Les politiques actuellement mises en œuvre placent la trajectoire entre SSP2-4.5 et SSP3-7.0 selon Climate Action Tracker (2024) et UNEP Emissions Gap Report (2024).

[5] Ribes A., Boé J., Qasmi S., Dubuisson B., Douville H., Terray L. (2022), « An updated assessment of past and future warming over France based on a regional observational constraint », Earth System Dynamics, 13 : 1397-1415. doi : 10.5194/esd-13-1397-2022. Cet article établit le facteur d’amplification d’environ 1,6 du réchauffement en France par rapport à la moyenne globale.

[6] Ortiz-Bobea A., Ault T. R., Carrillo C. M., Chambers R. G., Lobell D. B. (2021), « Anthropogenic climate change has slowed global agricultural productivity growth », Nature Climate Change, 11 : 306-312. doi : 10.1038/s41558-021-01000-1. Voir aussi IPCC (2022), Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Working Group II, Chapter 5.

[7] Rigaud K. K., de Sherbinin A., Jones B., et al. (2018), Groundswell : Preparing for Internal Climate Migration, World Bank, Washington DC ; mis à jour par Clement V. et al. (2021), Groundswell Part 2 : Acting on Internal Climate Migration. Pour l’Asie du Sud-Est uniquement, les estimations vont de 40 à 100 millions à l’horizon 2050 ; les extrapolations à l’horizon 2100 sous les scénarios à fort réchauffement convergent vers plusieurs centaines de millions à un milliard pour l’Asie entière. Voir aussi IPCC (2022), WG II, Chapter 8.

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[15] OQAI, Campagne nationale logements 2003-2005, rapport CSTB, mise à jour 2017 ; voir aussi Persily A. K., de Jonge L. (2017), « Carbon dioxide generation rates for building occupants », Indoor Air, 27 (5) : 868-879. doi : 10.1111/ina.12383.

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[17] Chadburn S. E., Burke E. J., Cox P. M., Friedlingstein P., Hugelius G., Westermann S. (2017), « An observation-based constraint on permafrost loss as a function of global warming », Nature Climate Change, 7 : 340-344. doi : 10.1038/nclimate3262. Voir aussi McGuire A. D., Lawrence D. M., Koven C., et al. (2018), « Dependence of the evolution of carbon dynamics in the northern permafrost region on the trajectory of climate change », PNAS, 115 (15) : 3882-3887. doi : 10.1073/pnas.1719903115.

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[19] Aschwanden A., Fahnestock M. A., Truffer M., et al. (2019), « Contribution of the Greenland Ice Sheet to sea level over the next millennium », Science Advances, 5 : eaav9396. doi : 10.1126/sciadv.aav9396. Voir aussi Boers N., Rypdal M. (2021), « Critical slowing down suggests that the western Greenland Ice Sheet is close to a tipping point », PNAS, 118 (21) : e2024192118. doi : 10.1073/pnas.2024192118.

[20] Boers N. (2021), « Observation-based early-warning signals for a collapse of the Atlantic Meridional Overturning Circulation », Nature Climate Change, 11 : 680-688. doi : 10.1038/s41558-021-01097-4. Voir aussi Ditlevsen P., Ditlevsen S. (2023), « Warning of a forthcoming collapse of the Atlantic meridional overturning circulation », Nature Communications, 14 : 4254. doi : 10.1038/s41467-023-39810-w.

[21] Lovejoy T. E., Nobre C. (2018), « Amazon Tipping Point », Science Advances, 4 : eaat2340. doi : 10.1126/sciadv.aat2340. Voir aussi Boulton C. A., Lenton T. M., Boers N. (2022), « Pronounced loss of Amazon rainforest resilience since the early 2000s », Nature Climate Change, 12 : 271-278. doi : 10.1038/s41558-022-01287-8.

[22] Hock R., Rasul G., Adler C., et al. (2019), « High Mountain Areas », in IPCC, Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, Chapter 2. Voir aussi Beniston M., Stoffel M. (2014), « Assessing the impacts of climatic change on mountain water resources », Science of the Total Environment, 493 : 1129-1137. doi : 10.1016/j.scitotenv.2013.11.122.

[23] IPCC (2022), Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, WG II, Chapter 5, « Food, Fibre, and Other Ecosystem Products ». Voir aussi Ortiz-Bobea A. et al. (2021), op. cit. (note 6).

[24] IPCC (2021), Climate Change 2021: The Physical Science Basis, Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report, Chapter 7, « The Earth’s Energy Budget, Climate Feedbacks, and Climate Sensitivity », Table 7.SM.1, et Chapter 4, Table SPM.1 pour les scénarios SSP.