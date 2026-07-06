We Demain | Un média pour changer d'époque
Personne en combinaison jaune utilise un ordinateur portable dans un tunnel sombre.
©

Les jours d’après : “Nous ne pouvons plus croire que l’argent nous sauvera”

Se terrer dans un bunker ne servira pas à grand chose dans un monde à 600 ppm.

Face aux canicules et au dérèglement climatique, certains parient encore sur l’enrichissement à court terme et le repli individuel. Dans cette tribune, Gaël Giraud, économiste et directeur de recherches au CNRS, démonte cette illusion : aucune fortune ne permettra d’échapper durablement à une planète en surchauffe.

Suivez-nous sur Discover

Publié le

L

Écrit par La rédaction WE DEMAIN

L’impréparation de notre pays, et de l’Europe entière, à la canicule est le symptôme d’une démission, dont les morts de juin 2026 sont les témoins muets. Cette démission n’est ni le fruit d’une ignorance – les avertissements du GIEC sont sur les bureaux ministériels depuis trente-cinq ans –, ni celui d’une impossibilité technique : les solutions existent, et leur coût agrégé reste inférieur à celui de l’inaction comme je l’ai amplement documenté avec beaucoup d’autres [1]. Elle résulte d’un calcul.

Depuis 2022 environ, dans les espaces où s’orientent les grandes allocations de capital – comités d’investissement, conseils d’administration, sommets de dirigeants –, une fraction des acteurs financiers occidentaux a fait, plus ou moins explicitement, le pari suivant : continuer à s’enrichir aujourd’hui dans l’économie carbonée plutôt que de financer une transition collective au rendement long et incertain. Et compter, demain, sur sa fortune individuelle pour échapper aux conséquences de ce court-termisme.

Un calcul court-termiste des plus favorisés

J’ai été plusieurs fois le témoin de ce calcul. Concrètement, ses adeptes se disent qu’ils pourront toujours inscrire leurs enfants dans des écoles privées en Suède – derrière des murs, des barbelés et une société de sécurité privée, à l’image de certains villages actuels de Total en Afrique subsaharienne. Quant au reste de l’humanité, elle fera… ce qu’elle pourra. A-t-on vraiment besoin d’être huit milliards sur Terre ? Une humanité réduite à huit cents millions de privilégiés suffira bien à servir “nos intérêts”, n’est-ce pas… ?

Ce cynisme désabusé signe la disparition programmée des classes moyennes mais repose aussi sur une illusion dangereuse pour les plus riches. Le repli individuel est intenable pour une raison physique fondamentale : on ne peut se protéger individuellement de l’effet de serre qu’en aggravant globalement le problème – jusqu’au point où il devient impossible de s’en protéger… localement. Comme si le retour de flamme devait finir par détruire le combustible qui a allumé l’incendie.

Il ne fera pas bon vivre à 600 ppm

Nous sommes à une concentration d’un peu plus de 425 ppm de CO₂ dans l’atmosphère [2], un niveau inégalé depuis plus de trois millions d’années [3]. Les politiques actuelles, nous conduisent vers 700 ppm dans la seconde moitié du siècle [4], soit un réchauffement planétaire d’environ + 3 °C, donc + 4 °C pour la France, qui se réchauffe environ 1,6 fois plus vite que la moyenne mondiale [5]. À la clé : une agriculture en crise sur plusieurs continents [6] et des migrations climatiques massives pouvant aller jusqu’à un milliard de personnes rien que sur le continent asiatique, dans la seconde moitié de ce siècle [7].

Or, si nous atteignons 600 ppm dans l’atmosphère, il ne fera pas bon respirer l’air intérieur des écoles climatisées scandinaves où certains rêvent d’envoyer leurs enfants. La physique est intraitable. Des expérimentations scientifiques [8] ont mesuré un déclin significatif des capacités cognitives : 11 à 15 % sur des tâches de stratégie et d’usage de l’information dès 945 ppm de CO₂, et jusqu’à 50 % à 1 400 ppm.

De même que des scientifiques [9] ont déjà observé une dégradation marquée de la prise de décision entre 1 000 et 2 500 ppm. Si toutes ces conclusions n’ont pas été reproduites de manière homogène [10], le faisceau d’évidence converge vers un effet réel d’abrutissement à partir de 1 000 ppm. Or nos salles de classe atteignent couramment 1 500 à 2 500 ppm aujourd’hui, fenêtres fermées [11]. Dans un monde à 600 ppm extérieurs, cette situation deviendra la norme quotidienne, y compris en Scandinavie.

De futurs enfants plus bêtes et méchants

Qui plus est, la pollution aux PM2,5 et au dioxyde d’azote produit une hausse d’agressivité, de criminalité violente et de comportements peu éthiques [12]. Pour le CO₂, plusieurs études signalent une montée de l’irritabilité et des tensions interpersonnelles dès 1 000 ppm [13]. Et on sait que la hausse des températures aggrave significativement les conflits violents [14]. Dans un monde avec des intérieurs à plus de 1 000 ppm sous canicule, ces trois effets s’additionneront. Le bunker scandinave ne produira donc pas seulement des enfants benêts : il engendrera aussi des ados colériques, moins capables de coopérer, plus enclins à la décision impulsive – autant de traits qui rendent la vie en société, fût-ce à Falsterbo, Båstad ou sur les côtes du Sørlandet, particulièrement peu sympathique.

Et l’école à la maison ? Dans un logement familial où, dès aujourd’hui, le CO₂ atteint couramment 1 400 ppm la nuit ou après quelques heures de confinement [15], rester chez soi ne sera pas la solution. Sans mentionner les effets psychologiques du confinement dont témoignent notamment les ravages qu’a provoqués notre réponse à la pandémie de la COVID-19.

Voici donc la faille logique de cette nouvelle “fuite de Varennes”. Vous croyez que votre fortune protégera vos enfants du chaos climatique ? Outre qu’il faudra sans doute renoncer à la démocratie pour les mettre durablement à l’abri dans un bunker, vos enfants seront plus bêtes et plus méchants que nous aujourd’hui, moins capables de résoudre des problèmes de mathématiques, de jouer aux échecs, de lire de la philosophie, de jouer du violon, d’apprendre le grec… à supposer qu’ils en aient encore le goût.

Gare aux rétroactions physiques du système climatique

La solution immédiate ? Une ventilation/climatisation permettant d’exporter chez les autres le carbone et la chaleur que l’on ne veut pas respirer chez soi. Et c’est ici que le problème devient intéressant car ceux qui contourneront localement la question de l’air intérieur ne pourront pas échapper aux rétroactions physiques du système climatique provoquées par leur propre comportement.

En effet, en provoquant le dégel du pergélisol de Sibérie et des fonds marins arctiques, le réchauffement libère le carbone organique qui y est retenu captif depuis des millions d’années, sous forme de CO₂ et de méthane [16] et ceci irréversiblement à l’échelle des temps humains. Entre + 3 et + 5 °C, fourchette de réchauffement où le statu quo actuel nous conduit, 70 à 90 % de la surface du pergélisol pourrait être affectée [17], libérant un budget carbone qui promet de faire basculer la planète vers une dystopie en comparaison de laquelle juin 2026 aura été une promenade de fraîcheur.

"Même les esclaves auront besoin d’un cerveau oxygéné pour travailler”

Conclusion ? Non seulement la stratégie du bunker scandinave rendra vos enfants benêts et agressifs et signera la fin de la démocratie, mais encore elle s’accompagnera de l’effondrement progressif d’une planète habitable pour la génération suivante. Au-delà de + 2 °C de réchauffement, en effet, plusieurs basculements majeurs sont d’ores et déjà identifiés comme très probables avant la fin du siècle [18] : effondrement de la calotte du Groenland [19], ralentissement voire arrêt de la circulation méridienne de retournement de l’Atlantique [20], transformation de l’Amazonie en savane [21], disparition des glaciers européens et, avec eux, de la plupart de nos cours d’eau [22]. L’agriculture, elle, deviendra impraticable sur des bandes climatiques entières [23].

Quant à la concentration de 1 000 ppm dans l’atmosphère, elle sera atteinte tant que les émissions nettes ne deviendront pas nulles – probablement autour de + 5-6 °C, au début du siècle prochain [24]. Or, même une humanité réduite à 800 millions d’ultra-privilégiés aura besoin de quelques dizaines de millions de travailleurs manuels pour entretenir les infrastructures nécessaires à sa survie et que ni l’IA, ni l’informatique quantique ne pourront remplacer. Et ces esclaves auront besoin d’un cerveau oxygéné pour travailler.

Le cynisme est donc une stratégie de perdant. Il conduira à un monde où, parmi nos enfants, les survivants privilégiés deviendront “bêtes et méchants” et contraints d’assister, impuissants, à l’agonie des esclaves qui leur auront permis de survivre, avant que leurs propres enfants ne disparaissent à leur tour.

Ce qu’il faut retenir

Une idée forte
Le climat ne connaît ni frontières ni privilèges : croire que quelques-uns pourront échapper à la crise est une dangereuse illusion.

Une urgence
Abandonner le court-termisme financier qui nourrit l’inaction climatique et compromet les conditions de vie des générations futures.

Une piste d’action
Faire le choix de l’investissement collectif : décarboner l’économie, protéger les plus vulnérables et préparer des sociétés résilientes plutôt que des refuges pour privilégiés.

Sources

Par Gaël Giraud, Directeur de recherches CNRS, LIED (Laboratoire Interdisciplinaire des Énergies de Demain), ancien économiste en chef et directeur exécutif de l’Agence Française de Développement, fondateur et ancien directeur de l’Environmental Justice Program à l’université de Georgetown.

Références

[1] G. Giraud et C. Petrini, Post-Carbone, Éd. de l’Atelier, 2025.

[2] NOAA Global Monitoring Laboratory, Trends in Atmospheric Carbon Dioxide, Mauna Loa Observatory, données mensuelles 2024-2025. https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/

[3] Foster G. L., Royer D. L., Lunt D. J. (2017), « Future climate forcing potentially without precedent in the last 420 million years », Nature Communications, 8 : 14845. doi : 10.1038/ncomms14845.

[4] Scénario SSP3-7.0 du GIEC. IPCC (2021), Summary for Policymakers, in Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Working Group I, Table SPM.1, scénario SSP3-7.0. Les politiques actuellement mises en œuvre placent la trajectoire entre SSP2-4.5 et SSP3-7.0 selon Climate Action Tracker (2024) et UNEP Emissions Gap Report (2024).

[5] Ribes A., Boé J., Qasmi S., Dubuisson B., Douville H., Terray L. (2022), « An updated assessment of past and future warming over France based on a regional observational constraint », Earth System Dynamics, 13 : 1397-1415. doi : 10.5194/esd-13-1397-2022. Cet article établit le facteur d’amplification d’environ 1,6 du réchauffement en France par rapport à la moyenne globale.

[6] Ortiz-Bobea A., Ault T. R., Carrillo C. M., Chambers R. G., Lobell D. B. (2021), « Anthropogenic climate change has slowed global agricultural productivity growth », Nature Climate Change, 11 : 306-312. doi : 10.1038/s41558-021-01000-1. Voir aussi IPCC (2022), Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Working Group II, Chapter 5.

[7] Rigaud K. K., de Sherbinin A., Jones B., et al. (2018), Groundswell : Preparing for Internal Climate Migration, World Bank, Washington DC ; mis à jour par Clement V. et al. (2021), Groundswell Part 2 : Acting on Internal Climate Migration. Pour l’Asie du Sud-Est uniquement, les estimations vont de 40 à 100 millions à l’horizon 2050 ; les extrapolations à l’horizon 2100 sous les scénarios à fort réchauffement convergent vers plusieurs centaines de millions à un milliard pour l’Asie entière. Voir aussi IPCC (2022), WG II, Chapter 8.

[8] Allen J. G., MacNaughton P., Satish U., Santanam S., Vallarino J., Spengler J. D. (2016), « Associations of Cognitive Function Scores with Carbon Dioxide, Ventilation, and Volatile Organic Compound Exposures in Office Workers », Environmental Health Perspectives, 124 (6) : 805-812. doi : 10.1289/ehp.1510037.

[9] Satish U., Mendell M. J., Shekhar K., Hotchi T., Sullivan D., Streufert S., Fisk W. J. (2012), « Is CO₂ an indoor pollutant ? Direct effects of low-to-moderate CO₂ concentrations on human decision-making performance », Environmental Health Perspectives, 120 (12) : 1671-1677. doi : 10.1289/ehp.1104789.

[10] Du B., Tandoc M. C., Mack M. L., Siegel J. A. (2020), « Indoor CO₂ concentrations and cognitive function : A critical review », Indoor Air, 30 (6) : 1067-1082. doi : 10.1111/ina.12706.

[11] Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI), Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), Campagne nationale sur la qualité de l’air dans les écoles, rapport final, 2017. Voir aussi Sundell J., Levin H., Nazaroff W. W., et al. (2011), « Ventilation rates and health : multidisciplinary review of the scientific literature », Indoor Air, 21 (3) : 191-204 ; et Persily A. K. (2015), « Indoor carbon dioxide concentrations in ventilation and indoor air quality standards », 36th AIVC Conference Proceedings.

[12] Lu J. G., Lee J. J., Gino F., Galinsky A. D. (2018), « Polluted Morality : Air Pollution Predicts Criminal Activity and Unethical Behavior », Psychological Science, 29 (3) : 340-355. doi : 10.1177/0956797617735807. Voir aussi Burkhardt J., Bayham J., Wilson A., Carter E., Berman J. D., O'Dell K., Ford B., Fischer E. V., Pierce J. R. (2019), « The effect of pollution on crime : Evidence from contemporaneous violence and behavior », Journal of Environmental Economics and Management, 98 : 102267. doi : 10.1016/j.jeem.2019.102267 ; et Bondy M., Roth S., Sager L. (2020), « Crime is in the Air : The Contemporaneous Relationship between Air Pollution and Crime », Journal of the Association of Environmental and Resource Economists, 7 (3) : 555-585. doi : 10.1086/707127.

[13] Vischer J. C. (2007), « The effects of the physical environment on job performance : Towards a theoretical model of workspace stress », Stress and Health, 23 (3) : 175-184. doi : 10.1002/smi.1134.

[14] Hsiang S. M., Burke M., Miguel E. (2013), « Quantifying the influence of climate on human conflict », Science, 341 (6151) : 1235367. doi : 10.1126/science.1235367.

[15] OQAI, Campagne nationale logements 2003-2005, rapport CSTB, mise à jour 2017 ; voir aussi Persily A. K., de Jonge L. (2017), « Carbon dioxide generation rates for building occupants », Indoor Air, 27 (5) : 868-879. doi : 10.1111/ina.12383.

[16] Schuur E. A. G., Abbott B. W., Commane R., et al. (2022), « Permafrost and Climate Change : Carbon Cycle Feedbacks From the Warming Arctic », Annual Review of Environment and Resources, 47 : 343-371. doi : 10.1146/annurev-environ-012220-011847. Voir également Turetsky M. R., Abbott B. W., Jones M. C., et al. (2020), « Carbon release through abrupt permafrost thaw », Nature Geoscience, 13 : 138-143. doi : 10.1038/s41561-019-0526-0. Pour les stocks de carbone organique, voir Hugelius G., Strauss J., Zubrzycki S., et al. (2014), « Estimated stocks of circumpolar permafrost carbon with quantified uncertainty ranges and identified data gaps », Biogeosciences, 11 : 6573-6593. doi : 10.5194/bg-11-6573-2014.

[17] Chadburn S. E., Burke E. J., Cox P. M., Friedlingstein P., Hugelius G., Westermann S. (2017), « An observation-based constraint on permafrost loss as a function of global warming », Nature Climate Change, 7 : 340-344. doi : 10.1038/nclimate3262. Voir aussi McGuire A. D., Lawrence D. M., Koven C., et al. (2018), « Dependence of the evolution of carbon dynamics in the northern permafrost region on the trajectory of climate change », PNAS, 115 (15) : 3882-3887. doi : 10.1073/pnas.1719903115.

[18] Armstrong McKay D. I., Staal A., Abrams J. F., Winkelmann R., Sakschewski B., Loriani S., Fetzer I., Cornell S. E., Rockström J., Lenton T. M. (2022), « Exceeding 1.5°C global warming could trigger multiple climate tipping points », Science, 377 : eabn7950. doi : 10.1126/science.abn7950.

[19] Aschwanden A., Fahnestock M. A., Truffer M., et al. (2019), « Contribution of the Greenland Ice Sheet to sea level over the next millennium », Science Advances, 5 : eaav9396. doi : 10.1126/sciadv.aav9396. Voir aussi Boers N., Rypdal M. (2021), « Critical slowing down suggests that the western Greenland Ice Sheet is close to a tipping point », PNAS, 118 (21) : e2024192118. doi : 10.1073/pnas.2024192118.

[20] Boers N. (2021), « Observation-based early-warning signals for a collapse of the Atlantic Meridional Overturning Circulation », Nature Climate Change, 11 : 680-688. doi : 10.1038/s41558-021-01097-4. Voir aussi Ditlevsen P., Ditlevsen S. (2023), « Warning of a forthcoming collapse of the Atlantic meridional overturning circulation », Nature Communications, 14 : 4254. doi : 10.1038/s41467-023-39810-w.

[21] Lovejoy T. E., Nobre C. (2018), « Amazon Tipping Point », Science Advances, 4 : eaat2340. doi : 10.1126/sciadv.aat2340. Voir aussi Boulton C. A., Lenton T. M., Boers N. (2022), « Pronounced loss of Amazon rainforest resilience since the early 2000s », Nature Climate Change, 12 : 271-278. doi : 10.1038/s41558-022-01287-8.

[22] Hock R., Rasul G., Adler C., et al. (2019), « High Mountain Areas », in IPCC, Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, Chapter 2. Voir aussi Beniston M., Stoffel M. (2014), « Assessing the impacts of climatic change on mountain water resources », Science of the Total Environment, 493 : 1129-1137. doi : 10.1016/j.scitotenv.2013.11.122.

[23] IPCC (2022), Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, WG II, Chapter 5, « Food, Fibre, and Other Ecosystem Products ». Voir aussi Ortiz-Bobea A. et al. (2021), op. cit. (note 6).

[24] IPCC (2021), Climate Change 2021: The Physical Science Basis, Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report, Chapter 7, « The Earth’s Energy Budget, Climate Feedbacks, and Climate Sensitivity », Table 7.SM.1, et Chapter 4, Table SPM.1 pour les scénarios SSP.

Pour aller plus loin

Sujets associés