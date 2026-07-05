Les jours d’après : penser une France en surchauffe

Il y aura un avant et un après juin 2026.

La canicule de juin 2026 n’a pas seulement battu des records. Pendant quelques jours, la France a fait l’expérience d’un climat qui n’est déjà plus celui dans lequel nous avons grandi. Ce que les climatologues annonçaient depuis des décennies n’est plus une projection : c’est notre présent.

Et pourtant, une fois les températures retombées, tout semble devoir recommencer comme avant. Les mêmes hésitations. Les mêmes renoncements. Les mêmes procès faits à la science. Les mêmes oppositions artificielles entre écologie et pouvoir d’achat, entre protection du vivant et développement économique.

Chez WE DEMAIN, nous pensons que l’illusion du “faire comme avant” vient tout simplement d’imploser.

Nous avons donc posé une même question à des personnalités venues d’horizons très différents : Après la canicule de juin 2026, qu’est-ce que nous n’avons plus le droit de continuer comme avant ?

Il ne s’agissait ni de signer un manifeste ni une pétition, mais d’écrire un texte libre, nourri de son vécu, de ses connaissances, de ses convictions.

Scientifiques, philosophes, médecins, urbanistes, économistes, artistes, responsables associatifs ou chefs d’entreprise, leurs réponses ne disent pas la même chose, mais toutes nous invitent à regarder la réalité en face : le climat n’est plus un sujet parmi d’autres. Il redessine toutes les autres questions : notre démocratie, notre santé, notre économie, nos villes, notre agriculture, notre rapport au vivant…

Cette série n’invite pas à regarder le futur, elle raconte le présent qui s’installe.

“Les jours d’après” commencent aujourd’hui.

Photo : Ne plus séparer nos corps de la terre, Sénégal

© Nicolas Henry