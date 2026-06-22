Canicule : comment la chaleur prend le contrôle de notre cerveau

Vous entrez dans une pièce à 50 °C. Dix minutes plus tard, la transpiration coule déjà dans votre dos. Vingt minutes plus tard, vos gestes deviennent moins précis. Résoudre un exercice de logique pourtant élémentaire demande un effort inhabituel. Le premier organe à montrer des signes de faiblesse sous forte chaleur n’est ni votre cœur ni vos muscles : c’est votre cerveau.

Cette expérience, menée dans une chambre climatique par le chercheur Christian Clot, illustre un phénomène encore largement sous-estimé. La chaleur ne se contente pas de provoquer un inconfort : elle altère progressivement nos capacités cognitives. Et contrairement à une idée reçue, ces effets apparaissent bien avant les situations extrêmes. Plusieurs études montrent qu’ils peuvent se manifester dès que la température intérieure dépasse les 25 à 26 °C.

Un cerveau qui cherche avant tout à ne pas surchauffer

Le cerveau représente environ 2 % du poids du corps mais consomme près de 20 % de son énergie. Cette activité permanente produit de la chaleur qu’il doit constamment évacuer pour continuer à fonctionner correctement. Le problème est qu’il est enfermé dans une boîte crânienne qui limite fortement ses possibilités de refroidissement. Lorsque la température extérieure augmente, l’organisme mobilise davantage de ressources pour maintenir son équilibre thermique. La transpiration, la circulation sanguine ou la respiration travaillent davantage. Le cerveau aussi.

Selon Christian Clot, lorsque la chaleur devient trop importante ou trop durable, certaines fonctions jugées non essentielles à la survie immédiate sont progressivement ralenties. La mémoire à court terme figure parmi les premières touchées. Viennent ensuite la concentration, la précision des gestes ou encore certaines capacités d’analyse.

Dans un article publié en 2023 dans Cerveau & Psycho, Pieter Vancamp, chercheur au Muséum national d’histoire naturelle, rappelle que cette lutte contre la chaleur mobilise une part croissante des ressources de l’organisme. Moins d’énergie reste alors disponible pour certaines tâches cognitives complexes, notamment l’attention ou le contrôle des émotions.

Erreurs, accidents et pertes de concentration

Ces effets ne se limitent pas aux laboratoires. En 2018, une équipe de la Harvard T.H. Chan School of Public Health a suivi des étudiants pendant une vague de chaleur à Boston. Ceux qui vivaient dans des résidences non climatisées obtenaient des résultats moins bons lors de tests cognitifs quotidiens. Leurs temps de réaction ralentissaient et leur capacité à résoudre certains problèmes diminuait.

Une revue scientifique publiée dans la revue Building and Environment en 2021 aboutit à des conclusions similaires. En analysant plusieurs dizaines d’études, les chercheurs montrent que l’augmentation de la température intérieure dégrade progressivement les performances cognitives. Mémoire de travail, vitesse de traitement de l’information, attention et prise de décision sont particulièrement concernées.

Les conséquences dépassent largement le cadre scolaire. Plusieurs travaux ont montré une augmentation des erreurs professionnelles, des accidents du travail et même des accidents de la route lors des épisodes de forte chaleur. Une étude menée à New York a ainsi observé une hausse du nombre d’accidents à mesure que les températures moyennes augmentaient.

La canicule n’est donc pas seulement une crise sanitaire, c’est aussi une crise cognitive.

Le phénomène reste pourtant largement invisible. Contrairement à une brûlure ou à un malaise, une baisse d’attention ou une mauvaise décision passent souvent inaperçues. On attribue alors son manque de concentration à la fatigue ou au stress alors que la chaleur joue parfois un rôle déterminant.

Quand la chaleur complique aussi les relations humaines

L’une des conséquences les plus surprenantes concerne nos interactions sociales. Comprendre les émotions d’un interlocuteur, décoder ses expressions faciales, écouter attentivement ou adapter son discours mobilise de nombreuses ressources cognitives. Ces fonctions sont particulièrement coûteuses pour le cerveau. Lorsque la chaleur s’installe, elles peuvent être affectées à leur tour. On devient plus impatient, plus irritable, moins disposé à écouter ou à coopérer. Les échanges demandent davantage d’efforts.

Depuis plusieurs décennies, les chercheurs observent également des corrélations entre hausse des températures et augmentation de certains comportements agressifs, toutes choses égales par ailleurs. Selon une méta-analyse publiée en 2024 par des chercheurs de Yale, Harvard et Korea University, qui a passé en revue 83 études sur température, criminalité et violence, il en ressort qu’une augmentation de 10 °C de la température moyenne à court terme est associée à une hausse de 9 % du risque de crimes violents. Les mécanismes restent complexes, mais la fatigue, le manque de sommeil et la diminution du contrôle cognitif semblent jouer un rôle important.

À l’échelle individuelle, ces changements peuvent sembler anodins. À l’échelle d’une ville ou d’un pays confronté à des canicules répétées, ils prennent une tout autre dimension. Une société où chacun dort moins bien, réfléchit moins vite et coopère plus difficilement devient aussi une société plus vulnérable.

Les nuits tropicales, la menace silencieuse

La journée n’est pourtant qu’une partie du problème. Lorsque la température reste élevée durant la nuit, le corps perd son principal moment de récupération. Même au repos, il continue à dépenser de l’énergie pour tenter de se refroidir. Les chercheurs considèrent aujourd’hui que ces nuits tropicales pourraient devenir l'un des impacts les plus sous-estimés du réchauffement climatique. Plusieurs travaux montrent que la chaleur nocturne augmente les réveils et réduit certaines phases essentielles du sommeil, notamment le sommeil lent profond, indispensable à la récupération cognitive. Une étude menée chez des personnes âgées a même montré qu'un passage de 25 à 30 °C dans la chambre pouvait réduire d'environ 5 à 10 % l'efficacité du sommeil. Selon une étude publiée en mars 2026 dans la revue scientifique Sleep, pour 100 000 personnes exposées à une nuit chaude, autour de 27 °C, environ 9 300 personnes supplémentaires dorment moins de six heures par rapport à une nuit normale.

Or le cerveau profite normalement de la nuit pour consolider les souvenirs, restaurer les capacités attentionnelles et éliminer certains déchets métaboliques. Lorsque cette récupération est perturbée, les effets se répercutent sur toute la journée suivante. Une mauvaise nuit reste généralement sans conséquence majeure. Mais une semaine de nuits chaudes crée une véritable dette de sommeil. La concentration diminue davantage, l’humeur se dégrade et les capacités de décision continuent de s’affaiblir. Les scientifiques commencent seulement à mesurer les conséquences de cette accumulation. Ce qui les inquiète aujourd’hui n’est pas seulement une canicule exceptionnelle, mais la répétition de ces épisodes année après année.

"Le sommeil humain semble très loin d’être adapté au climat qui se réchauffe déjà aujourd’hui, et encore moins au monde beaucoup plus chaud dont hériteront nos enfants", alerte Kelton Minor, chercheur à l’université de Copenhague et co-auteur de l’étude parue dans Sleep.

Une société conçue pour un climat qui disparaît

Face à ces constats, la question dépasse largement le cadre médical. Nos villes, nos écoles, nos entreprises et nos infrastructures ont été conçues pour un climat plus frais que celui qui s’annonce. Les plans canicule mis en place après 2003 ont permis de sauver des vies, mais ils répondent principalement aux épisodes que nous connaissions alors. Or les projections climatiques annoncent des vagues de chaleur plus longues, plus précoces et plus intenses. Dans certaines régions françaises, les températures supérieures à 40 °C pourraient devenir beaucoup plus fréquentes.