Cinq festivals éco-responsables pour un été 2026 (vraiment) engagé

Chaque été, les festivals rassemblent des millions de personnes en France. Derrière l’ambiance conviviale, l’addition environnementale est pourtant salée. Et elle se joue d’abord sur la route : selon Le Collectif des festivals, 80 % de l’impact carbone d’un festival provient des déplacements des publics et des équipes. Longtemps, la réponse du secteur s’est résumée au gobelet consigné. Ce temps-là est révolu : d’après le ministère de la Culture, la part de festivals actifs dans le tri des déchets est passée de 13 % en 2020 à près de 80 % trois ans plus tard, et plus de la moitié ont végétalisé leur offre alimentaire.

Reste à séparer le bon grain de l’ivraie. Car à l’heure où une partie des grands festivals passe sous le contrôle de puissants groupes du divertissement – au risque d’uniformiser les programmations et de diluer les engagements –, l’éco-responsabilité affichée mérite d’être vérifiée. Les cinq événements que nous avons retenus ont un point commun : chez eux, l’écologie n’est pas un argument marketing plaqué après coup, mais un principe fondateur, inscrit dans leur ADN depuis leur création. Musique, idées, modes de vie… il y en a pour toutes les envies.

Terres du Son, l’écovillage qui donne le ton

Au domaine de Candé, près de Tours, Terres du Son cultive depuis 2005 un modèle singulier : un festival de musiques actuelles (Josman, Rilès ou Julien Doré à l’affiche cette année) adossé à un écovillage entièrement gratuit. On y découvre des solutions de mobilité, de l’artisanat et des initiatives locales portées par l’économie sociale et solidaire. Pensé pour les familles, avec spectacles, accrobranche et ateliers dédiés aux enfants, l’événement transforme la sortie musicale en immersion pédagogique, sans jamais sacrifier la fête. Une démonstration grandeur nature que sensibiliser toutes les générations aux enjeux environnementaux peut rimer avec têtes d’affiche.

Dates : du 10 au 12 juillet 2026, domaine de Candé (Indre-et-Loire). Lien : terresduson.com

Le Cabaret Vert, le pionnier devenu mastodonte

Vingt éditions et pas une ride. Né en 2005 à Charleville-Mézières, ville des Ardennes où est né Arthur Rimbaud (à qui il emprunte son nom), le Cabaret Vert est considéré comme le premier éco-festival français : il a signé une charte de l’environnement dès sa création. Deux décennies plus tard, l’événement ardennais attire plus de 100 000 festivaliers autour d’une programmation XXL (Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, Gims ou Charlotte Cardin en 2026) sans renoncer à ses fondamentaux : tri et valorisation des déchets, restauration locale, toilettes sèches, réduction de l’empreinte carbone. Sa singularité : un festival de BD intégré, des arts de rue et du cinéma, qui en font la plus grande manifestation culturelle du Grand Est.

Dates : du 20 au 23 août 2026, square Bayard, Charleville-Mézières (Ardennes). Lien : cabaretvert.com

L’Ecaussystème, le village du Lot qui voit quarante fois plus grand

Le temps d’un week-end, Gignac, petite commune du Causse du Quercy, voit sa population multipliée par… quarante. Depuis 2003, ce festival associatif marie musiques actuelles et économie sociale et solidaire : Dub Inc, Gaël Faye, Feu ! Chatterton ou Jean-Louis Aubert se produiront sur la prairie du Touron, tandis que le cœur du bourg s’anime en journée avec les “Journées Ecaussitoyennes”, gratuites : marché d’artisans, produits biologiques, village associatif, conférences et arts de rue. Nouveauté 2026 : une billetterie solidaire pour élargir l’accès à la culture, dans un festival où parkings et campings restent gratuits. La preuve qu’un événement d’envergure peut rester profondément rural, citoyen et accessible.

Dates : du 31 juillet au 2 août 2026, Gignac (Lot). Lien : ecaussysteme.com

Le Festival Oasis, l’autre façon d’habiter le monde

Ici, pas de têtes d’affiche : le spectacle, c’est la vie collective elle-même. Organisé par la Coopérative Oasis au château du Feÿ, en Bourgogne, ce rassemblement – le plus grand consacré aux écolieux en France – réunit pendant quatre jours celles et ceux qui expérimentent d’autres manières de vivre : habitat partagé, gouvernance collective, low-tech, sobriété choisie. Au programme de cette 9e édition : tables rondes avec chercheurs et habitants d’écolieux, ateliers pratiques, cuisine végane, soirées dansantes et camping sur place inclus dans le billet, tout comme le livre La Force du collectif remis à chaque participant. Un laboratoire à ciel ouvert pour qui s’interroge sur le “faire ensemble”.

Dates : du 1er au 4 août 2026, château du Feÿ, Villecien (Yonne). Lien : cooperative-oasis.org/festival-oasis

ALIMENTERRE, le festival qui se joue dans nos assiettes

Vingt ans et une conviction intacte : notre avenir se joue dans nos assiettes. Créé en 2007 par le Comité français pour la solidarité internationale (CFSI), le Festival international ALIMENTERRE clôt la saison en beauté, de la mi-octobre à la fin novembre. Sa formule : une sélection de dix films documentaires projetés lors de séances-débats partout en France et dans une quinzaine de pays, des cinémas de village aux lycées agricoles. On y évoquera notamment la place des femmes dans l’agriculture, l’accaparement des terres ou encore l’agroécologie. Ateliers cuisine, visites de fermes et marchés solidaires complètent le dispositif. La preuve qu’un festival engagé peut se vivre près de chez soi, sans scène ni décibels.