Palmarès Écotable 2026 : la restauration durable avance, mais doit encore verdir ses assiettes

Lundi 1er juin 2026, sur la péniche du Mazette à Paris, la restauration durable avait des airs de grande réunion de famille. Plus de 500 acteurs du secteur étaient assemblés pour la troisième édition du Palmarès Écotable 2026, qui a récompensé quatorze restaurants, traiteurs, boulangeries, hôtels, groupes ou territoires engagés. L’occasion était aussi un bon thermomètre de ce qui bouge dans l’assiette française.

Car derrière la liste des lauréats se dessine une tendance de fond : la restauration responsable ne se résume plus à quelques adresses militantes. Elle s’étend aux cantines de quartier, aux tables gastronomiques, aux boulangeries, à l’hôtellerie, aux traiteurs, à la restauration collective et même aux collectivités locales. Le restaurant durable n’est plus seulement un lieu où l’on mange mieux. Il devient un maillon d’un écosystème alimentaire, agricole, social et territorial.

Le durable change d’échelle

Le prix du restaurant le plus engagé a été attribué au Bouche à Oreille, à Simorre, dans le Gers. Un bistrot culturel et citoyen porté par une coopérative d’intérêt collectif de 160 coopérateurs locaux. On y cuisine des produits de saison, mais on y fait aussi vivre un village : mardis potager, jeudis gastronomiques, marché de producteurs, concerts. La table n’est plus seulement une adresse. Elle devient un lieu de lien.

Même logique, à une autre échelle, avec Grenoble Alpes Métropole, distinguée comme territoire le plus engagé. La collectivité accompagne vingt établissements labellisés Écotable, finance une partie de leur formation et de leur accompagnement, et prépare un événement fédérateur pour 2026. C’est l’un des signaux les plus intéressants de ce palmarès : la transition alimentaire ne repose plus seulement sur des chefs pionniers. Elle commence à devenir un sujet de politique publique locale.

Le local, oui, mais pas seulement

Écotable continue de faire la part belle au bio, aux circuits courts et aux producteurs de proximité. Le prix du circuit de proximité revient ainsi à La Table de Gaya, à Montjoie-en-Couserans, en Ariège. Cette ferme-restaurant, portée par Manu et Kyria Gay, puise 80 % de ses produits dans sa propre ferme, le reste auprès de producteurs bio voisins. La carte change au rythme des récoltes et remet à l’honneur des produits oubliés, plantes sauvages, fleurs comestibles ou encore crosnes du Japon.

C’est précieux. Mais cela ne doit pas faire oublier un point essentiel : le local ne suffit pas à résumer l’impact environnemental d’une assiette. Les travaux sur l’empreinte carbone de l’alimentation montrent que le transport ne représente qu’une part limitée des émissions alimentaires. Ce qui pèse le plus, c’est souvent la nature même des aliments, leur mode de production, l’usage des terres, les intrants, l’élevage. Autrement dit : manger local est une bonne porte d’entrée, mais pas une solution magique.

Le végétal progresse, mais lentement

C’est ici que le palmarès devient particulièrement intéressant. Cette année, les deux prix qui couronnaient séparément, les années passées, le végétarien et le végan fusionnent dans une seule catégorie : le prix du restaurant végétal. Il est remporté par Vivide, à Paris, le très gastronomique projet de Michelle Primc et Jérémy Grosdidier. Au pied de Montmartre, leur menu unique en sept temps explore les légumes, les textures, les cuissons, les arrivages franciliens. Le végétal n’y est pas une punition. C’est le cœur de l’expérience.

Ce prix est très intéressant mais reflète une réalité : dans un palmarès très riche, la question végétale reste encore principalement cantonnée à une catégorie dédiée. Or, si la restauration durable veut vraiment réduire son impact, elle ne peut plus seulement s’appuyer sur le bio, le local ou l’anti-gaspillage. Il lui faudra aussi donner – beaucoup – plus de place aux légumes, aux légumineuses, aux céréales, aux protéines végétales. Pas forcément pour transformer toutes les tables en restaurants végans. Mais pour faire du végétal un réflexe transversal.

Sortir du supplément végétarien

Car le vrai défi est là : sortir le végétal du statut d’option. Trop souvent encore, il reste le plat prévu “pour ceux qui ne mangent pas de viande ou de poisson”. Une ligne à part. Un compromis. Une concession. Les meilleures tables végétales montrent pourtant l’inverse : quand il est travaillé avec ambition, le légume peut porter une cuisine inventive, généreuse, désirable. Il y a une prise de conscience même chez les grands chefs étoilés, le mouvement touche même la haute gastronomie.Ainsi, Alain Ducasse, au Louis XV à Monaco (3 étoiles Michelin), propose un plat signature qui s’inspire du civet de lapin mais est en réalité un plat végétarien.

Maslow Group, prix du groupe le plus engagé Ecotable, en fait aussi une démonstration plus grand public à Paris avec ses restaurants 100 % végétariens et son positionnement “veggie-sexy”. Les équipes ne sont pas forcément militantes dans le discours, mais le végétal est central dans les faits. Pois Gourmands, à Montreuil (Seine-Saint-Denis), lauréat du prix du restaurant bio, propose de son côté une cantine de quartier 100 % bio, avec un plat végétarien quotidien, des produits bruts, du fait maison et des contenants consignés. Là encore, le végétal n’est pas un discours. C’est une pratique.

L’engagement ne se limite pas au carbone

Le palmarès rappelle aussi que la restauration durable ne se résume pas à une calculette carbone. Chouette Ensemble !, à Marseille, reçoit le prix du traiteur le plus engagé pour une offre bio, locale, en circuits courts, mais aussi pour son projet inclusif avec des personnes en situation de handicap. BETC Kitchen, à Pantin (Seine-Saint-Denis), reçoit le prix de la restauration collective la plus engagée : moins de tomates en hiver, moins de fruits exotiques hors saison, davantage de produits bruts, une lutte active contre le gaspillage alimentaire.

Farine, au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), remporte le prix de la boulangerie-pâtisserie la plus engagée avec ses pains bio au levain naturel, vendus à la coupe, dans une logique de production mesurée. La Butte, à Plouider (Nord Finistère), est récompensée côté hôtel pour une approche cohérente, du petit-déjeuner zéro emballage aux tisaneries communes, en passant par une table étoilée ancrée dans le terroir breton.

Rendre la transition désirable

C’est sans doute la grande force de cette édition : elle ne raconte pas une restauration durable triste, punitive ou rabougrie. Elle parle de goût, de terroirs, de gestes, de producteurs, de lieux vivants. Elle montre que l’on peut cuisiner autrement sans renoncer à la gourmandise. Mieux : que l’engagement peut être un moteur de créativité.

Mais elle rappelle aussi que la prochaine marche sera plus exigeante. La restauration durable a beaucoup parlé de saisonnalité, de local, de bio, de déchets, de contenants, de circuits courts. Tous ces leviers restent indispensables mais le contenu même de l’assiette doit désormais devenir central : quelle place doit-on encore laisser à l’animal dans un menu qui se veut durable ?