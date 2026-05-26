Essex Farm : un supermarché à la campagne

"Eh bien, traversez le lac et venez acheter une ferme par ici !” Les visiteurs rient, un peu gênés. C'est qu'il a l'air sérieux ! Le sourire à l'ombre de son grand chapeau de paille, Mark vient de leur lancer une de ses formules qui a inspiré la naissance de centaines de fermes. C'est peut-être sa confiance, et l'évidence avec laquelle il en parle, qui ont décidé tant de personnes à sauter le pas.

Cinq minutes plus tard, c'est avec George, l'un des plus anciens membres – on ne parle jamais de clients – venu chercher ses victuailles, que Mark discute.

- "Tu as pêché cet été ?

- Il n'y a rien, l'eau est bien trop chaude !

- Tu sais qu'on est passés en zone cinq car on a perdu trente jours de gel", dit Mark, tout en saluant Matt sur son tracteur, qui part épandre le fumier et le compost des membres – c'est son quatrième chargement de la journée."Tu vois, ce sont les légumes de la saison prochaine !", s'enthousiasme Mark.

Matt agite à nouveau la main devant le van de l'équipe légumes qui le laisse passer. Serrée à l'arrière du van entre deux caisses de gros radis violets, Lucy parie sur le nombre de citrouilles qu'on peut cueillir en cette dernière demi-heure de la journée. Jessi aimerait attraper le ferry de 17h15 pour rejoindre Audrey, son amie de 75 ans, venue les aider ce matin. Sans ces amies, voisines et membres qui donnent de leur temps, la ferme ne tiendrait pas.