Génération courrier : pourquoi les jeunes redécouvrent les lettres manuscrites

Sur TikTok, des vidéos accumulent des millions de vues autour d’un geste presque oublié : ouvrir une enveloppe. Sur la table, des timbres colorés, des stickers, parfois une petite illustration. Puis une lettre manuscrite, soigneusement pliée. Le hashtag #snailmail – littéralement “courrier escargot” (surnom du courrier postal en anglais) – rassemble aujourd’hui des centaines de milliers de publications. La Gen Z découvre le plaisir des échanges épistolaires.

Sur ces vidéos, des jeunes montrent leurs correspondances, leurs collections de timbres ou les lettres qu’ils envoient à des inconnus devenus amis. Un phénomène que plusieurs médias culturels comme Dazed ou i-D décrivent comme une nouvelle passion de la génération Z. À rebours de la communication instantanée, ces échanges revendiquent la lenteur. Écrire une lettre prend du temps. L’envoyer aussi. Et l’attente de la réponse fait partie du plaisir.

Une réaction à la fatigue numérique

Pour beaucoup de jeunes adultes, la lettre devient une manière de sortir du flux permanent des notifications. Une étude citée par plusieurs médias anglophones montre que l’écriture manuscrite permet de créer un échange plus réfléchi et plus personnel que les messages numériques. “Se concentrer sur une seule personne, lire vraiment ce qu’elle écrit et partager ce que l’on a sur le cœur ressemble presque à une séance de thérapie”, explique une femme à Fortune.

La lettre devient ainsi une forme de slow communication, de communication lente. Là où les messageries instantanées favorisent les conversations rapides et fragmentées, la correspondance papier joue la carte inverse. Elle encourage les messages plus longs, parfois plus intimes. Cette tendance s’inscrit dans un mouvement plus large de retour à l’analogique chez les jeunes générations : journaux intimes, photographie argentique, disques vinyles, scrapbooking, dumb phones… Autant de pratiques qui valorisent les objets physiques et les gestes manuels.

Les clubs de correspondance réinventent la lettre

Le phénomène ne se limite pas à des échanges entre amis. De nouveaux clubs de correspondance apparaissent un peu partout dans le monde. Certains fonctionnent par abonnement : chaque mois, les membres reçoivent une enveloppe contenant une lettre, un dessin, parfois un petit objet ou un mini-zine. L’un des exemples souvent cités dans la presse est le Lucky Duck Mail Club, imaginé par une jeune artiste canadienne, Kiki Klassen, en octobre 2024. Le principe est simple : créer une surprise mensuelle envoyée par la poste, comme une petite œuvre dans une enveloppe.

Ces projets mêlent art, correspondance et communauté. Ils rassemblent parfois des membres dans plusieurs dizaines de pays. Sur les réseaux sociaux, les créateurs de ces clubs montrent la préparation des enveloppes, la création des illustrations ou la sélection des timbres. La lettre devient presque un objet esthétique, pensé comme une expérience à part entière. Début 2026, The Lucky Duck Mail Club comptait plus de 1 000 membres issus de 36 pays différents.

Quand TikTok redécouvre les correspondants

Ironie de l’histoire : c’est en partie TikTok qui a contribué à relancer la correspondance. Des adolescents y partagent leurs échanges avec des correspondants étrangers. Certains vidéos, comme celles de @mycraftyplanet, montrent la préparation minutieuse des lettres : calligraphie, décorations, collages, papiers colorés. Loin d’un simple message, chaque courrier devient une création.

Pour les chercheurs qui observent ces pratiques, cette culture correspond aussi à une recherche de liens plus authentiques. Dans un univers numérique où les conversations peuvent être éphémères, la lettre offre une trace matérielle. Une enveloppe se garde. Une lettre se relit. Elle peut même devenir un souvenir, comme on peut le voir dans l’exemple ci-dessous :

@tiny.star.mail.club ✨-Snail mail review: Sunday Breakfast Club-✨ I received this bright and colorful letter from @sunday breakfast club | bash 💌 I was so happy to open it !!🥰 Her enveloppe is so pretty with all the little details !! ✨ Also she is a very very talented painter ! 👩‍🎨 And we get so lucky to hold some of her art in our hands 🥰 I truly encourage you to check out her page and subscribe to her mail club ! 🥰 Her username is at the top of this caption so don’t hesitate to give her a follow !💕 Thank you so much for sending me your Snail Mail !!💌💕 Have a nice day ;) ♬ Reflection on Peace - Adauto Assis

Une pratique qui traverse les générations

Le retour de la correspondance ne concerne pas uniquement les adolescents. Plusieurs initiatives cherchent à relier des générations différentes grâce aux lettres. Au Royaume-Uni, des programmes de pen pals intergénérationnels – comme celui de Radfield – mettent par exemple en relation des enfants et des personnes âgées isolées. L’écriture devient alors un outil de transmission et de conversation entre des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées autrement.

Cette dimension sociale rappelle que la correspondance a longtemps été un outil essentiel de lien humain. Avant les téléphones et les réseaux sociaux, les lettres structuraient les relations à distance. Aujourd’hui, elles reviennent comme un contre-point au numérique.

Un phénomène devenu aussi un business

De plus en plus de mail clubs émergent, avec un business model bien réglé, bien souvent portés par des artistes. On peut citer le Cottage Letters Mail Club, environ 130 euros pour 12 lettres dans l’année. Créé par l’autrice et illustratrice écossaise Janice MacLeod, ce club envoie régulièrement aux abonnés des lettres illustrées inspirées de voyages et de scènes du quotidien. Les membres reçoivent des courriers accompagnés d’illustrations ou de petits tirages artistiques.

Le Pinecone Print Club de l’illustratrice novégienne Anna Bjørdal. Chaque mois, ses abonnés reçoivent une lettre accompagnée d’un tirage artistique exclusif, envoyé directement par la poste. Sur Etsy, plateforme dédiée au DIY, on retrouve nombre de ces initiatives. Dnas les colis, lettres manuscrites bien sûr, mais aussi tirages d’art, stickers, cartes illustrées ou encore mini-zines. Et les prix ? Entre 5 et 15 euros par mois en moyenne.

La revanche de la lenteur

Au fond, le retour des lettres n’est peut-être pas une simple nostalgie. Il reflète une transformation du rapport au temps. À l’ère de l’instantanéité, la lenteur peut devenir un luxe. Attendre une réponse pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, change la nature de la relation. L’échange devient plus rare, donc plus précieux.