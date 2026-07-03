En Corse, Jacques Abbatucci invente un élevage durable, du maquis jusqu’aux ferries

Au premier regard, tout pourrait ressembler à une scène corse presque attendue. Le maquis, la mer pas très loin, les pâturages vallonnés, les oliviers sauvages, les chênes, les arbousiers. Puis les bêtes apparaissent. Robe bringée, allure rustique, tempérament calme : les vaches tigres de Jacques Abbatucci – une race endémique à la Corse – ne sont pas faites pour entrer dans les cases de l’élevage standardisé. Et c’est précisément ce qui l’intéresse.

Non loin de la plage du Taravu, l’éleveur a construit, depuis une vingtaine d’années, une exploitation qui tient à la fois de la ferme, de l’atelier de transformation, du laboratoire paysan et du projet de territoire. Son idée n’est pas de produire toujours plus vite, toujours plus gros, toujours plus uniforme. Elle est de maîtriser une chaîne cohérente, depuis la naissance des veaux jusqu’à la vente de la viande, en s’appuyant sur les ressources du lieu. "Aujourd’hui, tout est fait pour regrouper, standardiser, produire vite. Moi, je préfère laisser le rythme naturel guider mon troupeau", résume-t-il.

Le maquis comme ressource

Chez Jacques Abbatucci, le maquis n’est pas un décor romantique. C’est une ressource alimentaire qui a permis aux vaches tigres, presque disparues, de revenir dans le paysage corse. Issu d’une famille bien connue de l’île, implantée depuis six siècles, l’homme a hérité de sa grand-mère deux bêtes, qui sont devenues la base de son cheptel qui compte environ 380 têtes aujourd’hui. Celles-ci pâturent sur ses terres, où elles trouvent feuilles d’olivier sauvage, arbousier, chêne et végétation spontanée. "Ici, le maquis, c’est notre meilleur aliment", sourit-il. Ce choix donne au modèle une dimension très concrète : moins dépendre d’aliments importés, valoriser ce qui pousse naturellement, produire une viande liée à son milieu plutôt qu’à une ration standard.

© Jérémy Lempin / WD La vache tigrée, aussi appelée saïnata, est une race de bovidé typique de Corse et de Sardaigne.

C’est aussi ce qui fonde son discours sur la qualité. Selon l’éleveur, cette alimentation issue du maquis permet d’obtenir naturellement une viande au profil nutritionnel très intéressant, notamment sur les oméga-3. Là où certains élevages doivent corriger les rations pour améliorer les ratios, il défend un résultat issu du territoire lui-même. Une manière de dire que la biodiversité n’est pas seulement bonne pour les paysages : elle peut aussi devenir un avantage agricole, économique et gustatif.

La même logique vaut pour la reproduction. Ici, pas d’insémination artificielle. Les taureaux vivent avec le troupeau, les cycles se font naturellement. À ceux qui lui demandent pourquoi il ne recourt pas à l’insémination, Jacques Abbatucci inverse la question : “Pourquoi faudrait-il forcément y avoir recours ? Pour regrouper les naissances, calibrer les cycles, rendre le troupeau plus facile à gérer ? Moi, je préfère préserver une part d’autonomie et de diversité. Je laisse faire la nature et elle me le rend bien”, insiste-t-il.

Un abattoir fermier au cœur du modèle

Mais le point le plus singulier de son exploitation se trouve peut-être ailleurs : dans son abattoir fermier. Pour Jacques Abbatucci, l’élevage durable ne s’arrête pas à la conduite du troupeau. Il faut aussi penser la fin de vie de l’animal, la qualité du travail, la transformation, la vente. D’où cet outil rare, un abattoir privé dont les autorisations ont été obtenues après un long bras de fer administratif. Il a été conçu pour limiter au maximum le stress des bêtes et éviter les ruptures brutales entre la ferme et l’abattage.

Tout y est pensé pour accompagner les animaux sans les brusquer. Les barrières sont mobiles. Les circulations sont calculées. Les bêtes, habituées à vivre dehors, ne sont pas poussées dans un dispositif industriel anonyme. "Elle ne stresse pas", explique l’éleveur en montrant le fonctionnement des installations. L’équipe, composée de jeunes du village voisin, a été formée sur place. Là encore, l’enjeu dépasse l’animal : travailler dans de bonnes conditions change aussi le rapport des humains à leur métier. "C’est plus agréable pour les animaux, mais aussi pour nous."

Cet abattoir lui permet de garder la main sur toute la chaîne. Les carcasses sont travaillées sur place, la viande découpée, transformée, conditionnée. Et une partie est vendue dans la boutique attenante, bien connue des Corses. Rien n’est laissé au hasard. Jacques Abbatucci parle de brochettes, de burgers, de produits adaptés à différents usages. L’enjeu n’est pas seulement de vendre une viande “locale”, mais de construire un modèle économique complet, capable de créer de la valeur sur l’île au lieu de l’exporter hors de la ferme.

© Jérémy Lempin / WD Vivre comme une vache tigre en Corse…

Des débouchés locaux et nationaux

Cette maîtrise ouvre des débouchés multiples. Une partie de la production est vendue en direct, sur place. Une autre circule via Internet, avec des expéditions en Chronofresh vers toute la France. L’élevage reste ancré dans le Taravo, mais son marché dépasse le voisinage immédiat. Les ferries de Corsica Linea font aussi partie de l’équation. Jacques Abbatucci fournit des produits adaptés aux bateaux, notamment sous forme de burgers ou de brochettes. Le symbole est fort : dans une île qui importe une grande partie de ce qu’elle consomme, faire monter une viande corse sur les lignes maritimes, c’est raconter une Corse qui ne se résume pas au tourisme, mais qui produit, transforme et nourrit. Un signal fort sur une île où seulement 4 % de la consommation alimentaire serait produite localement.

Ce modèle n’est pas un retour au passé. Jacques Abbatucci le répète : il ne s’agit pas de refuser la modernité. Il défend au contraire une agriculture capable d’hybrider les savoir-faire anciens et les outils contemporains. Sur la question de l’eau, par exemple, il plaide pour la réhabilitation des canaux d’irrigation et des retenues collinaires, mais avec des capteurs, des logiciels, des écluses pilotables à distance, éventuellement alimentées au photovoltaïque. "On n’a rien inventé. On n’a pas besoin de faire une nouvelle agriculture. On a déjà tous les savoir-faire, reste à les adapter au XXIe siècle", dit-il.

Une autre idée de la souveraineté

Au fond, l’exploitation de Jacques Abbatucci pose une question plus large : à quoi ressemble une agriculture durable sur une île ? Pas forcément à une ferme figée dans une image pastorale caricaturale. Ici, la valeur reste autant que possible entre les mains du producteur. Dans cette approche, la vache tigre n’est pas seulement une race spectaculaire à préserver. Elle devient le pivot d’une économie agricole insulaire : rustique, identifiable, qualitative, capable de parler aux habitants comme aux clients du continent. "Ce n’est pas en copiant ce qui se fait ailleurs qu’on réussira. C’est en valorisant ce que nous avons de plus précieux : notre terre et notre savoir-faire."