Nvidia-TSMC : la dynastie taïwanaise qui tient l’IA mondiale entre ses puces
Gros plan sur une galette de silicium dans une fonderie de semi-conducteurs de pointe produisant des puces informatiques.
Au cœur de l’IA et des tensions sino-américaines, la ville de Taïwan s’est imposée comme le centre névralgique du silicium mondial. Plongée dans une dynastie industrielle dont dépend l’économie numérique planétaire.
Publié le
Écrit par Gabriel Thierry
En bref
- Nvidia et TSMC forment une "dynastie du silicium" essentielle à l'économie mondiale, avec Nvidia concevant des puces convoitées et TSMC les fabriquant avec une précision inégalée.
- Jensen Huang de Nvidia et Morris Chang de TSMC ont des parcours entrelacés, partageant une vision entrepreneuriale américano-taïwanaise, et ont transformé leurs entreprises en leaders de l'innovation technologique.
- Nvidia a su capitaliser sur l'essor de l'intelligence artificielle grâce à ses cartes graphiques efficientes, tandis que TSMC a établi un modèle lucratif de sous-traitance, renforçant la position géopolitique de Taïwan sur la scène mondiale.
En pleine révolution de l’intelligence artificielle, deux noms dominent à l’arrière-plan de la scène technologique et géopolitique : Nvidia et TSMC. La première, multinationale, conçoit les puces les plus convoitées du moment ; la seconde, société, les grave avec une précision que nul ne parvient pour l’instant à égaler. Ensemble, elles forment une véritable “dynastie du silicium”, dont dépendent des pans entiers de l’économie mondiale, des supercalculateurs militaires aux services d’IA grand public.
Cette hégémonie repose sur deux hommes séparés par une génération mais unis par un même ancrage américano-taïwanais : Jensen Huang, patron charismatique de Nvidia, et Morris Chang, 94 ans, fondateur de TSMC, pour Taïwan Semiconductor Manufacturing Company, et considéré comme un père spirituel de l’industrie nationale. Loin de s’opposer, ils incarnent une continuité stratégique. Chang a fait du semi-conducteur taïwanais un bouclier géopolitique pour un petit État menacé ; Huang en fait aujourd’hui le moteur de la nouvelle ruée mondiale vers l’intelligence artificielle.
5 000 milliards de dollars de capitalisation
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