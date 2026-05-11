Solutions low-tech : internet… sans internet !
Publié le par Emmanuelle Vibert
Pour limiter l'impact d'Internet, répondre à des situations de crise ou d'isolement, plusieurs technologies ultrasimples permettent d'échanger localement des données numériques, sans passer par le web mondial. Petit tour des alternatives essentielles.
Entre l'embargo états-unien et les restrictions du gouvernement, internet a été une denrée rare à Cuba jusqu'en 2019. Aussi, aux alentours des années 2010, un “Street Network” (réseau de rue baptisé SNET) voit le jour. À La Havane, des amateurs de jeux vidéo connectent leurs ordinateurs en tirant des câbles d'un immeuble à l'autre. Un fil après l'autre, un intranet géant voit le jour, réunissant plus de 10 000 ordinateurs. Il est complété par des antennes wifi. On y trouve des vidéos, un réseau social, des jeux vidéo…
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