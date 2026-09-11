Saperlipopette : à Paris, une ressourcerie… pour les enfants

Dans l’Est parisien, depuis le début de l’année 2026, les enfants ont une adresse de seconde main qui leur est consacrée. Bérénice Raboisson a créé au 37 rue des Pyrénées, dans le XXe arrondissement, non loin du bois de Vincennes, une ressourcerie à destinations des plus jeunes et baptisée Saperlipopette. “J’ai voulu créé un lieu familial pour équiper les enfants avec de la seconde main chic et pas chère”, explique-t-elle à la Ville de Paris. La recyclerie a été créée sous la forme d’une association, le magasin vit donc des dons et de l’aide de l’aide de quelques bénévoles.

Le lieu est dédié “aux enfants, à la créativité et au réemploi”. Un lieu où on peut à la fois trouver de la seconde main à prix doux – toujours utiles quand les enfants et adolescents sont en pleine croissance – mais aussi des ateliers créatifs les mercredis après-midi sous forme de cours annuels, de septembre à juin. Enfin, Saperlipopette a aussi été pensé pour accueillir des anniversaires uniques. Des ateliers de sensibilisation au réemploi pour les enfants sont également en projets.

Moins de gaspillage et des prix ultra accessibles

On y trouve des chaussures, des pantalons et des manteaux à moins de 10 euros pour les 0-14 ans, mais aussi un rayon pour femme enceinte en complément. Et pour quelques centimes ou euros de plus, on peut repartir avec un jeu de société, une poupée ou une petite voiture.