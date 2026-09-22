Et si l’avenir de l’IA se jouait dans la frugalité plutôt que la démesure ?

L'efficacité plutôt que la force brute ! C'est le modèle d'intelligence artificielle qui émerge, aux antipodes de celui de la Silicon Valley. Portée par l'expert en ingénierie environnementale Serish Gandikota et le Frugal AI Hub de Cambridge (UK) qu'il a cofondé, cette approche défend une IA sobre, inclusive et conçue pour maximiser l'impact avec un minimum de ressources. Contrairement au modèle dominant qui repose sur l'accumulation de données, de puces GPU (processeur graphique) et de puissance de calcul. Et qui se heurte à un triple défi : économique, environnemental et social. Il faut savoir que moins de 20 % des entreprises parviennent à tirer un retour sur investissement durable de leurs projets d'IA. Un seul grand modèle de langage peut consommer autant d'énergie que cent vingt foyers occidentaux en une année entière.