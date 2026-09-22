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Et si l’avenir de l’IA se jouait dans la frugalité plutôt que la démesure ?

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Une IA sobre, inclusive et ingénieuse : le modèle du Frugal AI Hub, porté en Inde par Serish Gandikota, mise sur des systèmes responsables, durables et accessibles à tous, loin de la course au gigantisme.

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Publié le

Florence Santrot

Écrit par Florence Santrot (Rédactrice en chef du site wedemain.fr)

En bref

Résumé réalisé avec l’IA, validé par WE DEMAIN.

  • L’IA frugale vise à maximiser l’utilité avec un minimum de ressources. Portée notamment par le Frugal AI Hub de Cambridge, elle privilégie des modèles sobres, accessibles et adaptés aux besoins concrets.
  • Des modèles allégés et de nouvelles puces ouvrent la voie à une IA moins énergivore. Élagage, quantification et distillation réduisent les besoins de calcul, tandis que l’informatique neuromorphique s’inspire du cerveau humain.
  • L’Inde constitue un laboratoire de l’IA frugale et inclusive. Face aux contraintes d’infrastructure et à la diversité linguistique, cette approche favorise des services vocaux et des outils fonctionnant sur des appareils simples.

L'efficacité plutôt que la force brute ! C'est le modèle d'intelligence artificielle qui émerge, aux antipodes de celui de la Silicon Valley. Portée par l'expert en ingénierie environnementale Serish Gandikota et le Frugal AI Hub de Cambridge (UK) qu'il a cofondé, cette approche défend une IA sobre, inclusive et conçue pour maximiser l'impact avec un minimum de ressources. Contrairement au modèle dominant qui repose sur l'accumulation de données, de puces GPU (processeur graphique) et de puissance de calcul. Et qui se heurte à un triple défi : économique, environnemental et social. Il faut savoir que moins de 20 % des entreprises parviennent à tirer un retour sur investissement durable de leurs projets d'IA. Un seul grand modèle de langage peut consommer autant d'énergie que cent vingt foyers occidentaux en une année entière.

Face à cette impasse, l'innovation frugale propose une autre philosophie de conception."La véritable innovation ne se mesure pas seulement à la puissance de calcul, mais à l'impact humain, assure Serish Gandikota.L'IA la plus puissante à l'avenir sera celle suffisamment efficace pour passer à l'échelle supérieure, assez inclusive pour servir tout le monde et assez éthique pour durer." Cette logique s'inspire du Jugaad, cet art indien de l'ingéniosité sous contrainte. Dans ce contexte, l'Inde devient un laboratoire idéal pour penser une IA plus sobre. L'informatique neuromorphique

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