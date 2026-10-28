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Un écran vraiment pas comme les autres

Entre autonomie, lien social et risques pour la santé, le smartphone occupe une place centrale dans la vie des adolescents.

Compagnon du quotidien, outil d’apprentissage, lien social mais aussi source de risques, le smartphone occupe une place centrale dans la vie des jeunes. Entre autonomie, santé, cyberharcèlement et éducation, comment trouver le bon équilibre ?

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Publié le

Armelle Oger

Écrit par Armelle Oger (Journaliste)

En bref

  • Un outil d'autonomie et de sociabilité : le smartphone permet aux jeunes de communiquer, de s'informer, d'apprendre et de maintenir des liens avec leurs proches.
  • Des risques pour la santé : l'usage excessif des écrans peut perturber le sommeil, favoriser la sédentarité et contribuer à des difficultés d'attention.
  • Le cyberharcèlement, un phénomène préoccupant : selon le Baromètre e-Enfance 2025, 35 % des jeunes de 6 à 18 ans déclarent en avoir été victimes.
  • Accompagner plutôt qu'interdire : éducation au numérique, dialogue familial et prévention sont essentiels pour développer des usages responsables du smartphone.

Assurément, le smartphone est un écran à part. Nomade, il accompagne les jeunes partout – dans leur chambre, à l’école, dans les transports, pendant les vacances. À la fois téléphone, appareil photo, console de jeux, téléviseur, réseau social, messagerie, encyclopédie et moyen de paiement, ce couteau suisse technologique est devenu une véritable prothèse numérique, un prolongement d’eux-mêmes. Selon le Baromètre 2025 établi par l’association e-Enfance, 26 % des enfants avouent qu’ils ne tiendraient pas plus d’une heure sans leur smartphone !

Ange gardien ou agent intrusif ?

Le premier smartphone ? Un rite de passage ! À l’instar, dans le monde d’hier, du vélo offert par les parents afin que leur enfant gagne en autonomie, le fait de posséder son propre téléphone représente un pas important vers l’émancipation. C’est aussi un levier puissant de sociabilité, en dehors du cercle familial, où le jeune se construit une identité propre. Maël, 15 ans, l’affirme sur le média en ligne La Zep : “Mon téléphone m’a donné confiance en moi. J’avais peur de m’exprimer en public ; là, je pouvais raconter des histoires, donner des rendez-vous, publier des vidéos sur Insta. Un matin, toute la classe est venue me féliciter après une vidéo sur une figure en trottinette freestyle.”

Pour un préado, ne pas posséder de smartphone revient à être partiellement exclu de la vie du groupe : les discussions et les invitations circulent désormais quasi exclusivement par voie numérique. Même si, paradoxe, la majorité des jeunes déteste les appels téléphoniques, le smartphone est un lien et un allié. Indispensable aux jeunes, le smartphone rassure aussi leurs parents en simplifiant la logistique familiale.

Le smartphone, filet de sécurité des enfants

Pour la plupart, l’achat du premier smartphone répond d’abord à une préoccupation simple : pouvoir joindre son enfant. Il constitue un filet de sécurité dans un monde vécu comme anxiogène par de nombreux parents, et pas seulement les surprotecteurs – les “parents hélicoptères” comme les surnomment les sociologues. Un monde si anxiogène que certains mettent sous surveillance le smartphone de leurs enfants. Logiciel espion, géolocalisation : selon une enquête de l’Union nationale des associations familiales (Unaf) et de l’Observatoire de l’éducation numérique, près d’un père ou d’u

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