Jouets d'occasion : un nouveau label pour rassurer les parents

Petites pièces manquantes ? Jouet mal nettoyé ? Conformité aux normes de sécurité ? Acheter des jeux et jouets d’occasion permet de faire des économies et de réduire les déchets, mais certains parents hésitent encore à franchir le pas. Selon le baromètre 2025 de Circana et Ecomaison, parmi les Français qui n’envisagent pas d’acheter des jouets d’occasion, 37 % craignent qu’ils soient incomplets et 30 % s’inquiètent de leur hygiène.

Pour lever ces freins, le réseau associatif Rejouons Solidaire vient de lancer ce qu’il présente comme le premier label national dédié aux jouets de seconde main. Présenté le 8 octobre 2026 à Paris, il entend garantir la qualité des jouets reconditionnés par des structures spécialisées dans le réemploi solidaire.

Des jouets vérifiés de A à Z

L’idée est simple : offrir aux consommateurs des garanties sur les jouets qu’ils achètent d’occasion. Pour obtenir le label, les structures doivent respecter un cahier des charges reposant sur quatre piliers : l’hygiène et la sécurité, la traçabilité, l’impact social et l’impact environnemental.

Concrètement, les jouets sont contrôlés pour vérifier leur propreté, leur bon fonctionnement, leur conformité aux exigences de sécurité et la présence de toutes les pièces nécessaires. Le marquage CE fait également l’objet d’une vérification systématique. Pas question, non plus, de laisser les structures s’autoévaluer : des audits sont réalisés sur place par l’organisme indépendant Ecocert.

Le label se positionne aussi face à l’afflux de jouets non conformes vendus sur des plateformes comme Shein ou Temu. Selon Karen Birstein, co-présidente du réseau, les ateliers labellisés servent de “bouclier” : les produits hors normes y sont repérés puis définitivement retirés du circuit. Trois structures ont déjà obtenu ce label : Rejoué, chantier d’insertion francilien à l’origine du réseau créé en 2021, Enjoué, entreprise à but d’emploi installée à Villeurbanne, près de Lyon, et Rebond, chantier d’insertion situé à Nancy. Les autres membres du réseau pourront à leur tour candidater, avec de premiers audits prévus dès 2027.

Un marché qui progresse, mais reste minoritaire

Cette initiative arrive alors que le marché français du jouet d’occasion poursuit sa croissance. Selon les chiffres publiés par Ecomaison et Circana en avril 2026, les ventes ont progressé de plus de 14 % en valeur et de 12 % en volume en 2025. Depuis 2021, leur valeur a plus que doublé. La seconde main ne représente toutefois encore que 7,3 % des ventes de jeux et jouets.

7,3 % C’est la part des ventes de jeux et jouets en seconde main. Source : Ecomaison et Circana, avril 2026.

Au-delà de la réduction des déchets et de la consommation de ressources, le label défend aussi une autre façon de produire de la valeur. Les jouets récupérés sont triés, nettoyés, contrôlés et remis en état dans des structures qui favorisent l’insertion professionnelle. Une manière de conjuguer économie circulaire, emploi local et accès à des jouets à prix solidaires.