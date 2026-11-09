Demain mon job : une journée pour imaginer le travail de demain

Faut-il craindre l'intelligence artificielle ou apprendre à travailler avec elle ? Changer de métier pour être plus heureux ? Se lancer dans l'entrepreneuriat ou privilégier la sécurité du salariat ? À l'heure où les parcours professionnels se réinventent, les questions ne manquent pas. Mais les réponses sont rarement simples.

Pour y voir plus clair, franceinfo et WE DEMAIN lancent "Demain mon job", mardi 17 novembre 2026, à la Maison de la Radio et de la Musique, à Paris. Au programme : 70 intervenants, 40 séquences et cinq espaces pour débattre, s'inspirer et découvrir de nouvelles perspectives professionnelles.

IA, management, quête de sens : les grands débats du travail

Six grandes thématiques rythmeront cette journée : intelligence artificielle, bien-être au travail, entrepreneuriat, management, métiers d'avenir et quête de sens.

Parmi les temps forts, une table ronde sur la place de l'IA en entreprise réunira notamment Corine de Bilbao, présidente de Microsoft France, Nicolas Brusson, cofondateur de BlaBlaCar, et Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia. La sociologue Dominique Méda et la philosophe Julia de Funès confronteront leurs visions autour d'une autre question : "La valeur travail a-t-elle disparu ?"

D'autres échanges interrogeront l'avenir du CDI, la santé mentale des jeunes actifs, l'utilité des diplômes ou encore la place des métiers engagés dans la transformation de la société.

Des ateliers pour passer à l'action

Au-delà des débats, "Demain mon job" entend aussi donner des clés concrètes pour agir. Des ateliers permettront notamment d'apprendre à valoriser son CV avec l'IA, à préparer un entretien d'embauche ou à renforcer son esprit critique face aux outils génératifs. Des masterclasses aborderont également les métiers verts, l'entrepreneuriat et les nouvelles compétences recherchées.

La journée donnera aussi la parole à celles et ceux qui ont choisi des parcours moins conventionnels : entrepreneurs sans diplôme, professionnels aux multiples activités, créateurs de contenu ou acteurs de la transition écologique. Et pour terminer sur une note plus légère, une soirée stand-up réunira notamment Thomas Wiesel, Lisa Perrio et Nadim.