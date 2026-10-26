Cinq vélos électriques pour laisser la voiture au garage

Un vélo électrique pour tous les usages ? Difficile d'y croire. Entre un modèle ultraléger pensé pour une grande liberté, un vélo pliant qui se glisse dans un coffre et un cargo capable de transporter deux enfants, les besoins n'ont pas grand-chose en commun. Et le prix n'est pas toujours le meilleur indicateur : un vélo à 3 000 euros peut se révéler moins adapté au quotidien qu'un modèle trois fois moins cher.

Pour cette sélection, cinq vélos ont retenu l'attention, chacun avec une proposition bien différente. Leur point commun ? Faciliter les déplacements du quotidien, avec suffisamment d'atouts pour donner envie de laisser plus souvent la voiture au garage. Mais aussi quelques compromis à connaître avant de passer à l'achat.

Origine Montmartre Air : pour ceux qui aiment pédaler

© Origine Le Montmartre Air de la marque Origine (installée dans le Nord de la France) pèse moins de 14 kg. Le modèle est proposé dans différentes couleurs et avec options.

Et si le meilleur vélo électrique était celui qui se fait oublier ? Avec son Montmartre Air, le fabricant français Origine prend le contre-pied des modèles toujours plus puissants. Son premier argument : un poids annoncé d'environ 13,9 kg, là où de nombreux VAE urbains dépassent les 20 kg. Associée à un moteur Mahle X30 de 45 Nm, cette légèreté offre des sensations de conduite particulièrement naturelles. Lors de nos essais, nous avons été séduits par une assistance très discrète (trois niveaux au total) : le moteur donne un coup de pouce, mais laisse les jambes travailler. Autre bonne surprise, le passage des 25 km/h, seuil au-delà duquel l'assistance se coupe, se fait presque sans résistance. Le vélo continue sur sa lancée, sans cette désagréable impression de freinage ressentie sur certains VAE plus lourds.

Mieux encore : lorsque la batterie s'est retrouvée complètement déchargée (après environ 70 km parcourus), nous avons encore pu parcourir les 10 kilomètres restants de notre trajet sans difficulté majeure. Une qualité appréciable, qui rappelle que ce modèle reste avant tout un vélo. Sa transmission monovitesse à courroie limite toutefois sa polyvalence dans les fortes côtes. Et surtout, sa batterie intégrée de 250 Wh n'est pas amovible : il faut donc pouvoir brancher le vélo à l'endroit où il stationne. Un défaut potentiellement rédhibitoire pour les habitants d'immeubles sans prise dans le local à vélos.

Prix du Origine Montmartre Air : à partir de 3 045€ (3 301 € en configuration standard).

Moustache Lundi 27 : pour traverser la ville confortablement

© Moustache Avec son moteur Bosch, le Lundi 27 propose une conduite fluide en milieu urbain.

Avec son guidon en forme de moustache, son cadre bas facile à enjamber et ses pneus larges, le Lundi 27 est devenu l'un des modèles emblématiques du fabricant vosgien. En 2026, il a pourtant connu une petite révolution. Exit le moteur Bosch situé au niveau du pédalier : la nouvelle génération adopte un moteur Bosch Hub Line de 45 Nm intégré dans la roue arrière. Ce changement permet d'alléger le vélo, mais surtout de faire baisser son prix, désormais fixé à 2 399 euros. Sans sacrifier ce qui fait sa réputation : une position de conduite droite, un équipement urbain complet et une prise en main rassurante. À l’usage, un vrai confort et un ressenti d’un modèle de grande qualité.

Le Lundi 27 propose désormais deux transmissions au même prix : une chaîne à neuf vitesses, adaptée aux villes vallonnées, ou une courroie pour les parcours plus plats. Il bénéficie également d'une batterie amovible de 360 Wh, pratique pour recharger chez soi. Comme pour le Montmartre Air, comptez trois à quatre jours d’autonomie pour des trajets quotidiens entre quinze et vingt kilomètres. Voilà un excellent compagnon urbain.

Nakamura Crossover E : pour passer à l'électrique sans se ruiner

© Intersport À moins de 1000 euros, le Nakamura Crossover E d'Intersport est un excellent rapport qualité-prix.

Faut-il forcément dépenser plusieurs milliers d'euros pour profiter d'un bon vélo électrique ? Le Nakamura Crossover E apporte une réponse intéressante. Commercialisé par Intersport à 999,99 euros, ce modèle, assemblé en France, mise sur l'essentiel : un cadre ouvert, une position de conduite confortable, une fourche suspendue et des pneus larges pour absorber les irrégularités de la chaussée. Son moteur de 45 Nm, installé dans la roue arrière, propose cinq niveaux d'assistance. Les deux premiers restent assez discrets, mais les modes les plus puissants permettent d'aborder les côtes sans trop d'efforts. Une transmission Shimano à six vitesses complète l'équipement.

Évidemment, quelques concessions ont été nécessaires pour maintenir un tarif aussi bas. Pas d'écran sophistiqué, mais deux indicateurs LED pour suivre l'assistance et la batterie. L'éclairage fonctionne indépendamment de cette dernière, tandis que le porte-bagages est proposé en option. La batterie amovible de 375 Wh offre une autonomie annoncée de 80 kilomètres (en réalité, sans doute juste sous la barre des 70 kilomètres). Un vrai bon rapport qualité-prix avec l’avantage du réseau de magasins Intersport, qui facilite l'entretien et les réparations. Bref, une porte d'entrée convaincante dans l'univers du vélo électrique.

UTO PRO20 : pour combiner vélo et transports en commun

© UTO L'avantage du vélo UTO PRO 20 est qu'il est pliant. Mais avec son poids de 20 kilos est à prendre en compte également.

Prendre le train le matin, terminer son trajet à vélo, puis le ranger dans un coin du bureau : voilà le type de quotidien auquel répond l'UTO PRO20. Derrière ce nom se cache l'ancienne marque française Eovolt, spécialisée dans les vélos pliants et devenue UTO en 2025. Le PRO20 se distingue par un mécanisme de pliage particulièrement simple, avec des charnières autobloquantes et un système aimanté qui maintient les deux roues ensemble. Une fois replié, il occupe un volume de 86 × 69,5 × 46 cm. Ses roues de 20 pouces lui permettent toutefois de conserver une bonne stabilité sur la route, tandis que ses pneus larges contribuent au confort.

Autre originalité : le moteur Bafang intègre une boîte automatique à deux vitesses. Le rapport change tout seul, vers 18 km/h, sans intervention du cycliste. Associé à une courroie, ce système réduit l'entretien et simplifie les trajets urbains. La batterie, intégrée dans la tige de selle, peut être retirée pour être rechargée séparément. Comptez un peu plus de 50 kilomètres d'autonomie moyenne. Reste un paradoxe : malgré sa compacité, le PRO20 pèse environ 21 kg. Une masse qui se fait sentir lorsqu'il faut le porter dans les escaliers ou le hisser dans un train. Et à près de 3 000 euros, cette solution de mobilité multimodale représente un investissement conséquent.

Gaya L'Incroyable, Le Long : pour remplacer la voiture familiale

© Gaya Pour embarquer deux enfants ou un adulte à l'arrière, le modèle "Le Long" répond parfaitement au cahier des charges.

Déposer les enfants à l'école, faire les courses, transporter quelques cartons : le vélo cargo peut remplacer une bonne partie des trajets habituellement effectués en voiture. Encore faut-il qu'il soit pratique et agréable à utiliser. Avec L'Incroyable, Le Long, la marque française Gaya a particulièrement soigné le confort. Ce vélo de près de deux mètres peut transporter jusqu'à deux enfants à l'arrière, avec une capacité de charge totale annoncée de 170 kg. Sa particularité ? Une double suspension, avec une fourche amortie à l'avant et un dispositif qui absorbe les chocs pour les passagers arrière. Un équipement encore peu répandu sur les vélos cargos, particulièrement appréciable sur les pavés et les chaussées dégradées.

Gaya a également mis l'accent sur la sécurité et la réparabilité. Clignotants, feu-stop, antivol de cadre et aide au démarrage facilitent les déplacements avec des passagers. Une application permet aussi de localiser le vélo et d'activer une alarme, moyennant un abonnement pour ces fonctions de sécurité à distance. La batterie est amovible, et l'architecture du vélo facilite l'accès aux composants électroniques. Mais tout cela a un prix, et un poids : autour de 40 kg, auxquels s'ajoutent les passagers et les bagages. Et les accessoires indispensables au transport des enfants font peuvent encore faire grimper la facture. Un investissement à comparer non seulement au prix d'un autre vélo, mais aussi au coût des déplacements automobiles qu'il pourrait permettre d'éviter.