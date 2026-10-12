Électroménager, smartphones : nos appareils du quotidien deviennent-ils vraiment plus durables ?

Et si nos appareils électroménagers et électroniques commençaient enfin à durer plus longtemps ? C'est l'une des tendances qui se dégagent de la neuvième édition du Baromètre SAV de Fnac Darty, publiée le 8 octobre 2026. Fondé sur les données de plusieurs millions d'interventions réalisées par les techniciens du groupe, ce baromètre annuel évalue la fiabilité et la réparabilité d'une centaine de familles de produits, des smartphones aux lave-linge, en passant par les téléviseurs et les aspirateurs.

Premier constat : les indicateurs évoluent dans le bon sens. Sur les 100 familles étudiées, 75 voient leur score de durabilité progresser, 17 reculent, cinq restent stables et trois font leur entrée dans le baromètre. En moyenne, les scores gagnent six points par rapport à l'édition précédente. Une évolution encourageante, même si ce score, calculé à partir d'indicateurs de fiabilité et de réparabilité, ne permet pas à lui seul de déterminer combien d'années un appareil fonctionnera réellement.

Smartphones et électroménager : des progrès inégaux

Parmi les bonnes surprises figurent les smartphones, dont le score de durabilité progresse de 13 points, et les montres connectées, qui gagnent 20 points. L'univers du son affiche également une belle dynamique : ses six familles de produits améliorent leurs résultats, avec une progression moyenne de 13,3 points. Le gros électroménager n'est pas en reste. Sur les 26 familles évaluées, 23 progressent. Les tables vitrocéramiques enregistrent notamment une hausse de 28 points.

Du côté des fabricants, plusieurs marques se distinguent. Lenovo améliore son score dans chacune de ses cinq familles évaluées, avec une progression moyenne de 19 points. LG gagne 16 points en moyenne sur dix familles, notamment grâce aux lave-linge à hublot (+22 points) et aux réfrigérateurs (+19 points). Whirlpool progresse également, de 15,7 points en moyenne sur quinze familles.

Mais toutes les familles ne suivent pas cette trajectoire. L'entretien de la maison est le seul grand univers à reculer, avec une baisse moyenne de six points. En cause notamment : les performances des aspirateurs robots et des aspirateurs balais-laveurs. Un résultat qui pose une question de fond : à force de multiplier les fonctionnalités, ne rend-on pas certains appareils plus difficiles à maintenir en état de fonctionnement ?

Des appareils réparés de plus en plus vieux

L'autre enseignement majeur concerne l'âge des équipements qui passent entre les mains des réparateurs. En 2020, les appareils réparés par le SAV Fnac Darty avaient en moyenne 4 ans et 7 mois. Six ans plus tard, leur âge atteint 6 ans et 8 mois. Soit deux ans et un mois supplémentaires. La progression se poursuit même à un rythme soutenu : cinq mois de plus en une seule année, entre les éditions 2025 et 2026.

6 ans et 8 mois C’est l'âge moyen des appareils réparés, contre 4 ans et 7 mois en 2020.

Certaines catégories se distinguent particulièrement. L'âge moyen des lave-linge à ouverture par le dessus réparés augmente ainsi d'un an, tandis que celui des aspirateurs balais et à main gagne onze mois. Ces chiffres suggèrent que la réparation concerne désormais des appareils plus anciens. Ils ne prouvent toutefois pas que tous les équipements vendus aujourd'hui durent davantage : il s'agit de l'âge des produits effectivement réparés, et non de leur durée de vie moyenne avant mise au rebut. Reste que cette évolution est intéressante à l'heure où prolonger la durée d'utilisation des équipements constitue un levier important pour limiter la consommation de ressources et la production de déchets.

Autre idée reçue battue en brèche par le baromètre : les appareils les plus chers ne sont pas nécessairement les plus durables. Dans les deux tranches de prix les plus accessibles, les produits considérés comme durables représentent désormais près de la moitié des unités vendues chez Fnac Darty. Une progression de près de dix points par rapport à 2025. Attention cependant à la définition retenue : le distributeur considère comme durable un produit dont le score atteint au moins 70 % du score maximal de sa famille. Il ne s'agit donc pas d'une garantie de longévité.

Plus d'une réparation sur deux sans pièce détachée

C'est peut-être le chiffre le plus surprenant de cette édition. Dans 55 % des réparations effectuées par le SAV Fnac Darty, aucune pièce détachée n'est remplacée. Autrement dit, le problème ne vient pas systématiquement d'un composant défaillant. Un défaut d'entretien, une mauvaise utilisation ou un réglage nécessitant une réinitialisation peuvent suffire à provoquer un dysfonctionnement. Cinq types d'interventions concentrent d'ailleurs plus de 80 % des réparations réalisées sans changement de pièce.

55 % C’est la proportion de réparations effectuées sans changer de pièce.

Selon Fnac Darty, près de la moitié des interventions pourraient être évitées grâce à un meilleur accompagnement des utilisateurs. Notices plus compréhensibles, tutoriels accessibles, rappels d'entretien ou FAQ : autant de moyens de mieux utiliser les appareils et de prévenir certaines pannes apparentes.

Toujours plus de fonctions, toujours plus de pièces

C'est l'autre face de l'innovation technologique. Chaque fonctionnalité supplémentaire peut compliquer la réparation et accroître les compétences nécessaires aux techniciens. L'exemple des aspirateurs est particulièrement parlant. Pour couvrir 75 % des réparations nécessitant une pièce, un aspirateur balai classique mobilise seulement trois familles de composants. Pour un modèle balai-laveur, il en faut quinze. Cinq fois plus. Un appareil capable de laver le sol en plus de l'aspirer rend certes davantage de services, mais cette polyvalence multiplie les pièces à identifier et à rendre disponibles. Un défi pour les réparateurs, confrontés à des diagnostics toujours plus variés et à la nécessité d'actualiser régulièrement leurs connaissances.