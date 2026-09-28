Énergie solaire : pourquoi le duo panneaux-batterie s’impose

À midi, les panneaux tournent à plein régime. Mais la maison est vide, la voiture au travail et le dîner encore loin. Quelques heures plus tard, les occupants rentrent, allument le four, branchent leurs appareils… et achètent de l’électricité au réseau. Le soleil a travaillé pour eux, mais pas au bon moment. Ce décalage explique pourquoi la batterie, longtemps considérée comme un supplément coûteux, prend une place nouvelle dans les projets photovoltaïques.

Chez Ensol, installateur français et spécialiste du pilotage énergétique des maisons, le changement est net : selon son directeur marketing, Marc Laurin, 80 % des projets de l’entreprise intègrent désormais une batterie, contre 20 % un peu plus d’un an auparavant. Ce chiffre illustre une évolution : la question n’est plus seulement de produire de l’électricité sur son toit, mais de pouvoir l’utiliser lorsqu’on en a besoin. Les foyers français vont un pas de plus vers l’autonomie individuelle et la résilience.

Revendre rapporte moins, consommer devient prioritaire

Le cadre économique pousse dans cette direction. L’arrêté du 1er juin 2026 a fixé à 1,1 centime d’euro hors TVA par kilowattheure le tarif d’achat applicable aux nouveaux projets relevant de ce dispositif, avec une indexation annuelle de 2 %. La réforme supprime aussi la prime à l’autoconsommation pour ces projets. Les installations bénéficiant d’un ancien contrat ne doivent donc pas être confondues avec celles qui entrent dans ce nouveau cadre. Mais, même sans aide ni prix de revente intéressant, l’installation de panneaux solaires reste intéressant. Selon Marc Laurin, une installation solaire peut amortir son investissement en sept à neuf ans, voire six ans dans les configurations les plus favorables du sud de la France. Mais ce délai dépend de l’ensoleillement, du prix payé et, surtout, de la part d’électricité réellement consommée sur place.

Désormais, l’écart entre prix de vente et prix d’achat renforce l’intérêt de conserver sa production. Encore faut-il comprendre comment l’utiliser. "Pendant longtemps, le marché du solaire fonctionnait un petit peu sur une asymétrie d’informations", estime Marc Laurin. Des propriétaires s’équipaient sans forcément mesurer le décalage entre les heures de production et leurs besoins. Or, une batterie permet de garder une partie du surplus pour la soirée. Elle ne produit rien de plus : elle déplace l’électricité dans le temps et efface, parfois totalement, le besoin d’acheter de l’énergie à l’extérieur.

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Une maison qui apprend à vivre avec le soleil

Le premier levier consiste à déplacer ses consommations : chauffer l’eau pendant les heures ensoleillées, programmer certains appareils ou recharger sa voiture lorsqu’elle est à domicile. Mais tout ne se décale pas : en journée, la voiture est bien souvent au bureau, le lave-vaisselle lancé après le dîner… La batterie permet alors de prolonger les bénéfices du soleil après le retour du travail, à l’heure où la maison retrouve ses occupants et ses besoins en électricité.

"Le gros de notre travail commence une fois que les panneaux sont posés", précise Marc Laurin d’Ensol. Le pilotage devient une composante du projet, au même titre que les équipements. Ensol a d’ailleurs ajouté les pompes à chaleur à son offre de panneaux, de batteries et de bornes de recharge. L’électrification du chauffage et des déplacements invite à penser la maison comme un ensemble : quand produit-elle, quand consomme-t-elle et quels usages peut-elle décaler sans compliquer le quotidien ?

Le stockage doit aussi faire ses comptes

Reste le prix. Marc Laurin évoque un ordre de grandeur de 3 000 à 5 000 euros pour s’équiper d’une batterie, selon le stockage souhaité. Pour réduire la dépense initiale, Ensol propose notamment un abonnement. "Les panneaux se font en achat comptant ou en financement classique et la batterie, elle, peut se faire en abonnement", explique-t-il. Il faut alors compter à partir de 30 euros par mois, incluant suivi et maintenance.

Cette formule étale le coût, elle ne le fait pas disparaître. Mensualités, garanties et conditions de sortie doivent entrer dans le calcul, au même titre que la quantité d’électricité effectivement stockée puis consommée. Une batterie trop grosse, rarement remplie ou peu sollicitée, immobilise de l’argent pour peu de bénéfices. Et la rentabilité des panneaux ne démontre pas automatiquement celle du stockage ajouté : chaque investissement doit justifier sa place. Mais en pensant tout un écosystème (borne de recharge pour véhicule électrique, pompe à chaleur air-air pour la maison Et/ou air-eau pour la piscine, chauffe-eau pilotable…) la bascule vers davantage d’autonomie, et donc de résilience, peut présenter un réel intérêt.

Des batteries capables de rendre service au réseau

Le stockage ouvre aussi une perspective collective. En regroupant des batteries domestiques et en coordonnant leur fonctionnement, un opérateur comme Ensol peut constituer une "centrale électrique virtuelle". Derrière cette expression, aucune centrale supplémentaire : des équipements dispersés dans les maisons, pilotés ensemble pour contribuer à l’équilibre entre production et consommation. Le foyer peut notamment réduire ses prélèvements sur le réseau en utilisant sa réserve au moment opportun.

"On construit un réseau de maisons qui sont connectées au réseau via leurs panneaux solaires et leur batterie", décrit Marc Laurin. Ces programmes d’effacement auprès de RTE participent à une forme de réduction des coûts mensuels. Un complément qui peut avoir son intérêt.

Plus d’autonomie, mais pas l’indépendance totale

Autre attente : conserver de l’électricité lors d’une panne. Mais une batterie ne garantit pas, à elle seule, que la maison restera alimentée. Il faut un système de secours compatible, capable d’isoler l’installation du réseau et de faire fonctionner les équipements prévus. La durée de cette alimentation dépend ensuite de la réserve disponible et de la puissance appelée. Il s’agit d’un service distinct de l’optimisation quotidienne de la facture mais que certins peuvent trouver intéressants s’ils sont en recherche d’une forte autonomie.

Reste que, lorsque la production reste faible plusieurs jours, le réseau demeure nécessaire. Cette limite compte particulièrement pour le chauffage : une pompe à chaleur accroît les besoins électriques en hiver, au moment où les journées sont plus courtes. Le duo panneaux-batterie réduit donc la dépendance sans l’effacer.

Un duo à dimensionner, pas à suréquiper

Le bilan environnemental mérite lui aussi d’être regardé. Dans son avis de janvier 2025, l’ADEME appelait à la prudence sur le stockage domestique : elle rappelle que la “pertinence environnementale [des batteries] pour maximiser l’autoconsommation [peut] être questionnée, notamment en raison des besoins en ressources minérales et métalliques nécessaires à leur fabrication.” Et l’agence de souligner notamment l’intérêt de recharger directement les véhicules électriques pendant les heures de production.