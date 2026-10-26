eSport : de la sueur et des pixels

Juillet 2025, sur l'Allier, entre Monistrol-d'Allier et Prades (Haute-Loire), le tracé initial prévu pour les Championnats de France de descente de canoë-kayak n'est plus qu'une promesse sèche. Le parcours est impraticable, faute d'eau. En urgence, les organisateurs doivent repenser la course, redessiner la carte de l'épreuve. Ce contretemps fâcheux n'a rien d'anecdotique, il raconte une bascule plus profonde. Depuis sa formalisation à la fin duXIX e siècle, le sport moderne s'est construit sur un imaginaire simple : celui d'un corps qui se mesure aux éléments, à l'effort, au regard des foules.

Mais que devient cet idéal quand les éléments eux-mêmes vacillent ? Quand les rivières s'amenuisent, que la chaleur déplace les calendriers, que les terrains se transforment ? L'entrée dans l'Anthropocène transforme déjà, et irrémédiablement, les conditions de la pratique sportive. Alors, à chaque discipline, sa parade. World Rowing propose des compétitions d'aviron en salle, sur ergo-mètres connectés à des parcours virtuels, avec la même intensité physique, mais sans rivière. On rame, tout de même. C'est un aspect du numérique que peu avaient imaginé, mais que le climat a imposé.