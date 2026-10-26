We Demain | Un média pour changer d'époque
Des joueurs d'esport en maillots rouges célèbrent une victoire devant leurs ordinateurs.
©
Abonnés

eSport : de la sueur et des pixels

Face au changement climatique, le sport se réinvente entre pratiques traditionnelles et innovations numériques. Mais ces nouvelles disciplines sont-elles vraiment plus durables ?

Rivières à sec, saisons raccourcies… le changement climatique modifie la pratique sportive. Le numérique offre une solution, mais qui risque juste de déplacer le problème écologique.

Suivez-nous sur Discover

Publié le

O

Écrit par Oumy Sonko (Journaliste, autrice et productrice)

Juillet 2025, sur l'Allier, entre Monistrol-d'Allier et Prades (Haute-Loire), le tracé initial prévu pour les Championnats de France de descente de canoë-kayak n'est plus qu'une promesse sèche. Le parcours est impraticable, faute d'eau. En urgence, les organisateurs doivent repenser la course, redessiner la carte de l'épreuve. Ce contretemps fâcheux n'a rien d'anecdotique, il raconte une bascule plus profonde. Depuis sa formalisation à la fin duXIX e siècle, le sport moderne s'est construit sur un imaginaire simple : celui d'un corps qui se mesure aux éléments, à l'effort, au regard des foules.

Mais que devient cet idéal quand les éléments eux-mêmes vacillent ? Quand les rivières s'amenuisent, que la chaleur déplace les calendriers, que les terrains se transforment ? L'entrée dans l'Anthropocène transforme déjà, et irrémédiablement, les conditions de la pratique sportive. Alors, à chaque discipline, sa parade. World Rowing propose des compétitions d'aviron en salle, sur ergo-mètres connectés à des parcours virtuels, avec la même intensité physique, mais sans rivière. On rame, tout de même. C'est un aspect du numérique que peu avaient imaginé, mais que le climat a imposé.

La numérisation génère une intensification de l'émotion, mais aussi du recours au portefeuille.

Connectez-vous pour accéder à la suite de ce contenu

Déjà abonné(e) ? Activez votre compte ou connectez-vous en un clic.

Je continue
Pas encore abonné(e) ? Tous nos contenus et services exclusifs à partir de 6,90€/trimestre, sans engagement J’en profite

Pour aller plus loin