Plus forts que les humanoïdes, les robots cellulaires !

Il y a plus flamboyant parmi les grenouilles. Xenopus laevis (xénope, de son nom commun) est petit, brunâtre, dépourvu de langue… mais facile à vivre et à élever dans un aquarium de laboratoire, un univers familier pour cet amphibien qui est, de longue date, l’un des principaux organismes modèles des biologistes. La discrète créature n’en a pas moins connu son moment de célébrité en 2020, quand une publication scientifique a décrit comment ses cellules avaient constitué le matériau de base pour la création des “xénobots” – “xéno” pour xénope et “bots” pour robots. Soit des amas cellulaires d’embryons de grenouille programmés par IA pour se déplacer dans une boîte de Pétri et se regrouper en petites boules de matière animée, capables de se répliquer sur plusieurs générations.