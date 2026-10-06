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L’insoutenable légèreté de l’IA

Les émissions de gaz à effet de serre des data centers croissent de 9 % par an.

La France accélère la création de data centers géants pour l'IA. Une stratégie gloutonne en énergie, qui pourrait compromettre ses objectifs climatiques. Décryptage avec Pauline Denis, ingénieure de recherche, et Hugues Ferreboeuf, chef de projet numérique du Shift Project.

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Écrit par Vincent Rondreux (Journaliste)

En bref

  • Les data centers ont consommé 600 TWh d’électricité dans le monde en 2024, contre 165 TWh dix ans plus tôt. Leur consommation pourrait encore tripler d’ici 2035.
  • L’IA représentait environ 15 % de la consommation des data centers en 2024 ; cette part pourrait atteindre 45 % en 2035, accélérant fortement la croissance des besoins électriques du numérique.
  • En France, les data centers consomment actuellement 10 TWh par an, soit 2 à 3 % de l’électricité nationale. À tendance inchangée, ce chiffre pourrait dépasser 20 TWh en 2030 et approcher 40 TWh en 2035.
  • Pour Pauline Denis et Hugues Ferreboeuf, l’enjeu est aussi celui de la concurrence pour l’électricité : le développement massif des data centers pourrait saturer localement les capacités de raccordement et retarder l’électrification d’autres secteurs.

Quel est le poids des data centers et de l'intelligence artificielle dans la consommation électrique mondiale et les émissions de gaz à effet de serre ?

Pauline Denis : Les centres de données consommaient dans le monde 600 térawattheures (TWh)(1) en 2024, contre 165 en 2014. Par comparaison, la consommation électrique française s'élève à 450 TWh. Leur besoin pourrait tripler d'ici à 2035 et la part de l'IA passer de 15 à 45 %. Leurs émissions de gaz à effet de serre – 230 millions de tonnes équivalent CO2 (MteqCO2) en 2024 – augmentent de 9 % par an, alors qu'une réduction de 5 % par an serait nécessaire pour atteindre la neutralité carbone en 2050.

Hugues Ferreboeuf : Cette croissance s'ajoute à celle des usages traditionnels du numérique, +8 % par an. L'IA nous fait donc passer à +15 ou +18 % selon les régions. Globalement, les émissions du numérique représentent environ 4 % du total mondial – davantage que celles du transport aérien ou maritime –, les deux tiers étant liés aux terminaux.

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Sources

Pour en savoir plus : https://theshiftproject.org/publications/intelligence-artificielle-centres-de-donnees-rapport-final/

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