L’insoutenable légèreté de l’IA

Quel est le poids des data centers et de l'intelligence artificielle dans la consommation électrique mondiale et les émissions de gaz à effet de serre ?

Pauline Denis : Les centres de données consommaient dans le monde 600 térawattheures (TWh)(1) en 2024, contre 165 en 2014. Par comparaison, la consommation électrique française s'élève à 450 TWh. Leur besoin pourrait tripler d'ici à 2035 et la part de l'IA passer de 15 à 45 %. Leurs émissions de gaz à effet de serre – 230 millions de tonnes équivalent CO2 (MteqCO2) en 2024 – augmentent de 9 % par an, alors qu'une réduction de 5 % par an serait nécessaire pour atteindre la neutralité carbone en 2050.