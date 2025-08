Tiques : les bons réflexes pour éviter les piqûres et les maladies comme Lyme

Elles ont toujours été là, tapies dans les herbes hautes et les sous-bois humides. Mais depuis quelques années, les tiques gagnent du terrain. En France, plus de 68 000 cas de maladie de Lyme sont désormais recensés chaque année, selon Santé publique France. Et cette progression n’est pas due au hasard. Le changement climatique y joue un rôle direct. Plus doux, plus humides, les hivers favorisent leur survie, tandis que les printemps précoces allongent leur période d’activité. Résultat : des piqûres possibles de mars à novembre, contre quelques mois autrefois.

Ce n’est pas tout. De nouvelles espèces apparaissent : 869 espèces différentes sont à ce jour recensées, selon l’INRAE. Certaines viennent du Sud, comme la tique Hyalomma marginatum, plus grande et plus mobile, capable de suivre sa proie sur plusieurs mètres. Déjà identifiée dans le sud de la France, cette espèce peut être vectrice de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, une maladie grave présente dans certains pays d’Asie ou d’Europe de l’Est. L’Anses et l’Institut Pasteur alertent : cette extension géographique est une conséquence directe du réchauffement climatique. Même les oiseaux migrateurs jouent un rôle d’« importateurs » de tiques, selon une étude publiée dans Frontiers in Cellular and Infection Microbiology en 2024.