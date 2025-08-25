We Demain | Un média pour changer d'époque

Starline : le métro à grande vitesse qui veut relier 41 métropoles européennes

Train à grande vitesse bleu filant à toute allure devant des collines sous ciel bleu Représentation du train "Starline" dont le bleu s'inspire de la couleur du drapeau européen. Jusqu'à 225 de ces trains pourraient circuler simultanément sur tout le réseau européen. - © 21st Europe

Publié le par Florence Santrot

 Imaginez un métro, mais à l’échelle de l’Europe. Avec cinq lignes à grande vitesse reliant 41 métropoles, Starline ambitionne de révolutionner le rail européen et de dépasser les frontières pour penser la mobilité durable comme un réseau continental.

Dans un futur pas si lointain, vous pourriez monter dans un train à Lisbonne au lever du soleil et déjeuner face à l’Acropole, ou partir de Berlin après le petit déjeuner et boire votre café de l’après-midi à Helsinki. Ou relier Liverpool à Kiev avec un seul changement à Paris. Le projet Starline, porté par le think tank danois 21st Europe, ne se contente pas de tracer des lignes sur une carte : il imagine un véritable “réseau ferroviaire européen” reliant plus de quarante grandes villes du continent à la vitesse de 300 à 400 km/h (environ 30 % plus rapide que les trains européens actuels, soit jusqu’à 1 100 000 voyageurs/jour selon les concepteurs).

Le réseau serait constitué de cinq lignes principales totalisant environ 22 000 km, annoncées sous les couleurs jaune, rouge, orange, verte et bleue. Derrière cette vision se cache une ambition : faire du train l’épine dorsale d’une Europe plus connectée, plus rapide, et surtout plus durable.

De nouvelles gares dédiées, véritables lieux de vie et de culture

