Starline : le métro à grande vitesse qui veut relier 41 métropoles européennes

Dans un futur pas si lointain, vous pourriez monter dans un train à Lisbonne au lever du soleil et déjeuner face à l’Acropole, ou partir de Berlin après le petit déjeuner et boire votre café de l’après-midi à Helsinki. Ou relier Liverpool à Kiev avec un seul changement à Paris. Le projet Starline, porté par le think tank danois 21st Europe, ne se contente pas de tracer des lignes sur une carte : il imagine un véritable “réseau ferroviaire européen” reliant plus de quarante grandes villes du continent à la vitesse de 300 à 400 km/h (environ 30 % plus rapide que les trains européens actuels, soit jusqu’à 1 100 000 voyageurs/jour selon les concepteurs).