We Demain | Un média pour changer d'époque

Mar Menor : quand la mer se défend

Vue aérienne du banc de sable de la mer Mineure, une langue de terre côtière de la Mar Menor, dans la région de Murcie, en Espagne. Cette bande de 21 km de long sépare la mer Méditerranée de la lagune de la Mar Menor. Vue aérienne du banc de sable de la Mar Menor, une langue de terre côtière de la Mar Menor, dans la région de Murcie, en Espagne. Cette bande de 21 km de long sépare la mer Méditerranée de la lagune de la Mar Menor. - © alexemarcel / stock.adobe.com

Publié le par Audrey Levy

Mar Menor, la plus grande lagune salée d’Europe, a bien failli mourir, dévastée par des décennies de pollutions et d’exploitation intensive. Cet écosystème naturel unique est aujourd’hui reconnu comme une personnalité juridique. Une loi qui fait de l’Espagne une pionnière sur le Vieux Continent en matière de protection de la nature.

Elle avait jusqu’ici refusé les entretiens, même téléphoniques, et décliné les invitations aux conférences. Trop éprouvant. “Mon état ne le permettait pas”, confie Teresa Vicente Giménez, professeur de philosophie du droit à l’université de Murcie (Espagne). Épuisée par cinq années de lutte acharnée, elle a été contrainte de s’arrêter. “Sinon, je serais morte.” Alors que son corps était sur le point de lâcher, c’est un autre organisme moribond qu’elle ramenait à la vie : la Mar Menor, la plus grande lagune salée d’Europe, 135 km2 d’eau fragilisée, enclavée entre la province de Murcie et la Méditerranée.

Son exploit ? Avoir obtenu pour cette lagune et son bassin le statut inédit de personnalité juridique, grâce à une loi votée par le Parlement espagnol en septembre 20221, confirmée par le Tribunal constitutionnel en novembre 2024. Ce texte octroie à la lagune le droit fondamental d’exister, et aussi des droits à la protection, à la conservation et à la restauration – ce qui va lui permettre d

Connectez-vous pour accéder à la suite de ce contenu

Déjà abonné(e) ? Activez votre compte ou connectez-vous en un clic.

Je continue
Pas encore abonné(e) ? Tous nos contenus et services exclusifs à partir de 6,90€/trimestre, sans engagement (offre découverte : 1er trimestre à 3,90€) J’en profite
Pour aller plus loin