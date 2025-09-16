Mar Menor : quand la mer se défend

Elle avait jusqu’ici refusé les entretiens, même téléphoniques, et décliné les invitations aux conférences. Trop éprouvant. “Mon état ne le permettait pas”, confie Teresa Vicente Giménez, professeur de philosophie du droit à l’université de Murcie (Espagne). Épuisée par cinq années de lutte acharnée, elle a été contrainte de s’arrêter. “Sinon, je serais morte.” Alors que son corps était sur le point de lâcher, c’est un autre organisme moribond qu’elle ramenait à la vie : la Mar Menor, la plus grande lagune salée d’Europe, 135 km2 d’eau fragilisée, enclavée entre la province de Murcie et la Méditerranée.