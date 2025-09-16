Mar Menor : quand la mer se défend
Mar Menor, la plus grande lagune salée d’Europe, a bien failli mourir, dévastée par des décennies de pollutions et d’exploitation intensive. Cet écosystème naturel unique est aujourd’hui reconnu comme une personnalité juridique. Une loi qui fait de l’Espagne une pionnière sur le Vieux Continent en matière de protection de la nature.
Elle avait jusqu’ici refusé les entretiens, même téléphoniques, et décliné les invitations aux conférences. Trop éprouvant. “Mon état ne le permettait pas”, confie Teresa Vicente Giménez, professeur de philosophie du droit à l’université de Murcie (Espagne). Épuisée par cinq années de lutte acharnée, elle a été contrainte de s’arrêter. “Sinon, je serais morte.” Alors que son corps était sur le point de lâcher, c’est un autre organisme moribond qu’elle ramenait à la vie : la Mar Menor, la plus grande lagune salée d’Europe, 135 km2 d’eau fragilisée, enclavée entre la province de Murcie et la Méditerranée.
Son exploit ? Avoir obtenu pour cette lagune et son bassin le statut inédit de personnalité juridique, grâce à une loi votée par le Parlement espagnol en septembre 20221, confirmée par le Tribunal constitutionnel en novembre 2024. Ce texte octroie à la lagune le droit fondamental d’exister, et aussi des droits à la protection, à la conservation et à la restauration – ce qui va lui permettre d
Déjà abonné(e) ? Activez votre compte ou connectez-vous en un clic.Je continue
- Marine Calmet, gardienne des droits de la nature
- Plongée dans l'histoire… et dans la Seine : entre héritage et enjeux climatiques
- Cette appli dévoile l'état environnemental de tous les cours d'eau en France
- Limites planétaires : les 9 piliers de la sagesse
- Réutiliser les eaux usées pour économiser l'eau potable : une bonne idée trop peu exploitée
- Quiz : connaissez-vous le cycle de l'eau ?