Ljubljana, capitale verte et laboratoire de la ville durable

Depuis presque deux décennies, Ljubljana, capitale de la Slovénie — petit pays alpin de 2 millions d’habitants niché entre l’Autriche et l’Italie — déploie avec succès une politique ambitieuse de décarbonation et de renaturation, axée sur la piétonisation, la végétalisation, les mobilités douces, les énergies renouvelables et l’économie circulaire