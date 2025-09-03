H2 Entreprises 2025 : l'hydrogène au cœur de la décarbonation

Infos pratiques

Inscription : https://www.h2entreprises.com/pricing

Date : Le mercredi 17 septembre

Horaires : De 9h30 à 20h00

Lieu : Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et Numérique - Salle de conférences Pierre Mendès France - 139 Rue de Bercy 75012 Paris

Accès :

En transport : Métros ligne 6 et ligne 14 arrêt “Bercy”, RER A arrêt “Gare de Lyon”, Bus 24 et 87 arrêt “Gare de Bercy”

En voiture : Parking Zenpark au 38 boulevard de Bercy

En train : Paris Gare de Lyon

Plus d’infos : https://www.h2entreprises.com/