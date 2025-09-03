H2 Entreprises 2025 : l'hydrogène au cœur de la décarbonation

Hydrogène : la France veut passer de l’ambition à l’action. Pour cela, la quatrième Conférence Nationale sur l’hydrogène renouvelable - H2 Entreprises se tiendra le 17 septembre 2025 au Ministère de l’économie, à Paris Bercy. Organisée par l’Institut Orygeen, La Plateforme Verte et en partenariat avec l’ADEME et France Hydrogène, elle réunira décideurs publics, experts internationaux et industriels pour accélérer l’adoption de l’hydrogène propre et en faire un levier concret de la décarbonation des entreprises françaises.
Alors que le gouvernement vient d’actualiser sa stratégie nationale pour mieux répondre aux défis de la décarbonation, cet événement, qui sera accessible en présentiel comme en distanciel, vise à sensibiliser les dirigeants aux usages de l’hydrogène propre et à leur permettre d’intégrer cette énergie décarbonée dans leurs chaînes de valeur.
Identifier les freins et les actions à mener
Pour y parvenir, le programme de la conférence a pour objectif de mettre l’accent sur les freins à lever (coût de production, stockage, infrastructures…) et les actions à mener grâce à des tables rondes, des débats et des keynotes animées par les meilleurs spécialistes du sujet. À cette fin, experts, scientifiques et entreprises pionnières dresseront un état des lieux des retards et des avancées, partageront leurs retours d’expérience, et feront connaître les applications industrielles, aériennes, maritimes et de mobilité terrestre les plus pertinentes.
Parmi les intervenants, Marc Ferracci, ministre chargé de l’Industrie et de l’Énergie, ouvrira la conférence. Mikaa Blugeon-Mered, membre du board de l’International Hydrogen Fuel Cell Association, dressera un état des lieux mondial. Julien Manhes, vice-président nouveaux carburants d’aviation chez Airbus, analysera le développement de l’e-SAF pour le transport aérien, tandis que Thomas de Charette, responsable décarbonation de Lafarge France, détaillera les usages de l’hydrogène pour l’industrie.
Par ailleurs, plusieurs “pauses networking” ont été prévues pour que les participants puissent discuter entre eux et approfondir la réflexion. Une opportunité unique d’échanges entre pairs et experts.
Infos pratiques
Inscription : https://www.h2entreprises.com/pricing
Date : Le mercredi 17 septembre
Horaires : De 9h30 à 20h00
Lieu : Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et Numérique - Salle de conférences Pierre Mendès France - 139 Rue de Bercy 75012 Paris
Accès :
En transport : Métros ligne 6 et ligne 14 arrêt “Bercy”, RER A arrêt “Gare de Lyon”, Bus 24 et 87 arrêt “Gare de Bercy”
En voiture : Parking Zenpark au 38 boulevard de Bercy
En train : Paris Gare de Lyon
Plus d’infos : https://www.h2entreprises.com/