Produrable 2026 : coup de projecteur sur les marques qui changent la donne

C’est l’un des grands rendez-vous de l’automne pour celles et ceux qui veulent faire bouger les lignes de l’économie durable. Les 30 septembre et 1er octobre 2026, Produrable réunira au Palais des Congrès de Paris entreprises, start-up, associations, ONG, experts, éco-organismes, enseignes, investisseurs, institutions et collectivités. Pour sa 19e édition, le salon choisit un fil vert qui dit bien l’époque : “Cultiver les équilibres”. Avancer, donc. Dans un monde sous tension, mais sans céder ni au renoncement, ni à la simplification.

Depuis sa création en 2007, Produrable se présente comme le plus grand rendez-vous européen des acteurs et des solutions de l’économie durable. L’édition 2026 annonce 15 000 visiteurs, 800 intervenants, 350 partenaires et une communauté de 50 000 décideurs. Dans ce paysage foisonnant, le Grand Prix de la Marque Engagée occupe une place à part. Organisé par LinkUp et Produrable, avec la participation de WE DEMAIN, partenaire de cette édition, il mettra en lumière des initiatives qui changent vraiment la donne.

Produrable est aussi l'occasion de renforcer son réseau autour de la transition écologique. © Gael Kazaz / Produrable

Des engagements qui prennent forme

Le principe du Grand Prix tient en une idée simple : distinguer les marques, entreprises, start-up, collaborations avec des ONG et personnalités qui transforment leurs engagements en actions utiles. Le prix récompense celles et ceux qui agissent “pour le bénéfice des consommateurs, des parties prenantes et de la société”. Une manière de rappeler qu’une marque engagée ne se juge plus seulement à son discours. Elle se mesure aussi à sa capacité à modifier des pratiques, des usages, des filières, parfois même des imaginaires.

Pour cette édition 2026, le Grand Prix sera composé de huit catégories et 22 trophées, avec des distinctions or, argent et bronze. Les prix couvriront un large spectre : Produits ou Services à destination du grand public (B2C), ceux à destination des professionnels (B2B), Collaboration d'une marque avec une ONG, Start-up, PME-ETi, Impact positif dans les territoires avec le prix WE DEMAIN, ainsi que l’Alimentation durable x Coup de coeur des étudiants AgroParisTech. Enfin, le jury désignera la Personnalité de l’année.

Toutes les échelles de la transition

Cette diversité raconte quelque chose de très concret : l’engagement ne se résume plus à une campagne de communication ou à une innovation isolée. Il peut se loger dans un produit pensé pour durer, un service qui facilite des comportements plus sobres, une solution B2B qui aide toute une chaîne de valeur à réduire son impact. Il peut aussi naître dans une start-up, s’enraciner dans une PME-ETI ou grandir au cœur d’un territoire.

Car c’est aussi là que se joue la transition : dans l’emploi, les filières, les compétences, les liens avec les acteurs locaux. La catégorie dédiée aux collaborations entre marques et ONG rappelle, elle aussi, un changement de culture. Face aux défis sociaux et environnementaux, les entreprises ne peuvent plus avancer seules, ni prétendre tout maîtriser. Les alliances deviennent des espaces d’apprentissage, de confrontation, parfois de tension utile. C’est souvent là que les engagements gagnent en solidité : quand ils se mesurent au réel.

De nombreuses tables rondes et ateliers sont organisés lors des deux jours de Produrable. © Gael Kazaz / Produrable

Un salon pour comprendre, coopérer, agir

Le Grand Prix s’inscrit dans une édition 2026 de Produrable pensée comme un espace de rencontre et de passage à l’action. Le salon mettra en avant plusieurs parcours thématiques : agro, santé et biodiversité ; production, consommation et circularité ; habitat, mobilité et énergie-climat ; finance, reporting et gouvernance ; tech, IA et R&D ; social, savoirs et communication. Derrière ces entrées, une même ambition : aider les acteurs économiques à mieux comprendre les transformations en cours, à coopérer et à construire des trajectoires plus robustes.

C’est tout l’intérêt de ce Grand Prix : donner à voir des démarches déjà engagées, des solutions concrètes, des projets qui inspirent sans faire croire que la transition serait simple. En 2026, les marques qui changent la donne ne seront sans doute pas celles qui promettent le plus fort. Ce seront celles qui avancent avec constance, cohérence et preuves à l’appui. Celles qui acceptent de travailler leurs contradictions, de faire évoluer leurs pratiques et d’embarquer leurs publics. À Produrable, elles auront une scène. Et, espérons-le, un rôle à jouer bien au-delà.