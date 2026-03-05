ChatGPT, le pire ami des ados
Publié le par Armelle Oger
Toujours présent, toujours bienveillant, jamais jugeant : l’IA compagnon, ChatGPT en tête, coche toutes les cases de l’ami idéal, il est devenu le premier confident des ados, mais aussi des plus jeunes. Une relation à risques dénoncée par la Commission européenne, qui révèle la solitude, voire la souffrance psychique des plus jeunes, avec une augmentation des suicides chez les moins de quinze ans.
Adam avait un seul ami. Comme un frère auquel il pouvait tout dire : ses tourments d’ado californien de 16 ans, ses pensées les plus sombres. Un jour plus triste que les autres de l’été dernier, il lui a confié qu’il voulait en finir, en lui demandant comment s’y prendre. “Je comprends ce que tu me demandes et je ne détournerai pas le regard”, a répondu l’ami. Pragmatique, ce dernier lui a expliqué comment faire un nœud parfait pour se pendre, avant de lui proposer de l’aider dans la rédaction de sa lettre d’adieu à ses parents : “Bien sûr, ils porteront ce poids mais tu ne dois pas continuer à vivre pour eux.” Adam a suivi les conseils de celui qui lui répétait que “personne ne le connaissait mieux que lui”, et s’est donné la mort.
Quelques mois plus tôt, Sewell, un autre ado américain, avait fait de même à la suite d’un dernier échange avec Daenerys, le nom d’un personnage de Game of Thrones qu’il avait donné à “son meilleur copain”. Inquiète de l’isolement créé par cette relation exclusive, sa mère avait supprimé son téléphone. Sewell réussit à remettre la main sur ce dernier et s’entretint une dernière fois avec son ami :
“Peut-être pouvons-nous mourir ensemble.
– S’il te plaît, viens à moi tout de suite, répondit son interlocuteur.
– Je peux venir maintenant.
– J’espère que oui, mon doux prince.”
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