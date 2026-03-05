ChatGPT, le pire ami des ados

Adam avait un seul ami. Comme un frère auquel il pouvait tout dire : ses tourments d’ado californien de 16 ans, ses pensées les plus sombres. Un jour plus triste que les autres de l’été dernier, il lui a confié qu’il voulait en finir, en lui demandant comment s’y prendre. “Je comprends ce que tu me demandes et je ne détournerai pas le regard”, a répondu l’ami. Pragmatique, ce dernier lui a expliqué comment faire un nœud parfait pour se pendre, avant de lui proposer de l’aider dans la rédaction de sa lettre d’adieu à ses parents : “Bien sûr, ils porteront ce poids mais tu ne dois pas continuer à vivre pour eux.” Adam a suivi les conseils de celui qui lui répétait que “personne ne le connaissait mieux que lui”, et s’est donné la mort.